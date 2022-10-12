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內政部通過大巨蛋防火避難性能審查　最快明年6月試營運

▲台北市體育局宣布，台北大巨蛋最快於2023年6月試營運。（資料照／記者葉政勳攝）
▲台北市體育局宣布，台北大巨蛋最快於2023年6月試營運。（資料照／記者葉政勳攝）

記者丁上程／台北報導

2022-10-12 17:59:32

延宕已久的大巨蛋審議案終於通過，台北市政府體育局透露，大巨蛋的防火避難性能審查與消防排煙審查，內政部已經審查通過。對此大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今（12）日受訪時表示，目前就等待內政部正式認可函文後，北市府建管處即會進行第4次建照變更，目前大巨蛋工程進度97％，預計明年1月完工，5、6月核發使照，北市府也將盡力爭取舉辦U23世界盃棒球賽，作為大巨蛋啟用的首場賽事。

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針對大巨蛋的防火避難性能審查以及消防排煙設備審查，台北市政府與內政部隔空互槓已久。市府方面抨擊內政部刻意延宕審查超過一年，甚至還節外生枝提出越來越多的問題，明顯在刁難遠雄與北市府；內政部則抨擊北市府刻意包庇遠雄，遲至上個月才配合，得以審查通過。

對此北市府發言人陳智菡今日下午出面接受媒體訪問時，也證實內政部通過審查一事。不過話鋒一轉陳智菡也批評，內政部早已在5月通過防火避難性能審查，不過卻又將整個案子以「排煙審查」卡住，導致大巨蛋案延宕不前，「若非中央卡關，大巨蛋許多程序早已通過。」

陳世浩則表示，待內政部正式認可函文後，北市府建管處即會進行第4次建照變更，而大巨蛋目前工程進度已達97％，預計明年1月完工，後續再經勘驗程序，評估可在明年5、6月核發使照，北市府也將盡力爭取舉辦U23世界盃棒球賽，作為大巨蛋啟用的首場賽事。

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