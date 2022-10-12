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《原子》小孩怒指操作媒體　「維恩原創」：未與網紅簽約

▲小孩（何世華）因陷入感情糾紛，今日無預警宣布退團。（圖／翻攝自小孩IG）
▲小孩（何世華）因陷入感情糾紛，今日無預警宣布退團。（圖／翻攝自小孩IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-12 18:01:05

《原子少年》冠軍團天王星成員小孩，因與網紅交往分手，雙方認知不同造成感情糾紛，女方由家人陪同報警提告。由於天王星出道在即，憂心官司訴訟影響其他團員，小孩今（12）日委由律師發表5點聲明，無預警宣布自願退團，並表示對於女方聲明中不實部分，將委由律師提出訴訟，以司法公權力捍衛清白。

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▲《原子少年》天王星登台演出，傳小孩（中）短期內最後一次公開演出。（圖／太空港音樂藝術節提供）
▲《原子少年》天王星登台演出，傳小孩（中）短期內最後一次公開演出。（圖／太空港音樂藝術節提供）
小孩委由律師發表的5點聲明指出，由「維恩原創」協助該網紅提出的聲明裡，有諸多不實指控，把矛頭指向林姓經紀人，該經紀人向《NOWnews今日新聞》表示真的非常奇怪，「原子少年何先生的指控實屬不實」，無端成為聲明主角，認為「真的莫名其妙」。

「維恩原創」聲明

1、 當天聲明稿是小女孩母親所寫，並非本人或公司所寫。

2、「維恩原創」尚未與小女生當事人簽約，並非其經紀公司，因為當事人小女生一直接到媒體詢問情況，所以她母親才會有如此的聲明，當初是對方母親請求幫忙將聲明稿給媒體朋友們，表明她們目前的立場。

3、我本人行得正坐得穩，未說過任何一句對《原子少年》何先生的任何不好或誣蔑的話，相信各位媒體在當天收到聲明稿時，就非常清楚我的立場與態度。

4、 從頭到尾並未以公司名義去幫忙小女生這件事，若如果何先生對我個人有任何不滿，歡迎提告，但也請不要因為自己官司的事，去牽扯到其他無辜且並不相干的人。請何先生弄清楚,告你的人不是我不是我們公司而是那位受害者小女生的母親。

5、 針對他們公司說要求合作不成後才做此事，我是得知此事之後想要了解他們公司的想法，才詢問他們是否有何決定，可告知我們，因為我們也不想要把事情弄的更糟。只是當時我才掛完電話沒多久，就得到小女生致電說她跟母親因為社工幫她們報警，婦幼警察局介入調查，要她們立刻前去警局做筆錄。

6、 她母親寫了份聲明稿，希望我幫她們傳給媒體記者們，而且她母親的聲明稿只是讓大家知道，她們為何要提告。他應針對有無做這些事去反駁或回應才對，怎會要告我及我們公司？

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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