《原子》小孩怒指操作媒體　「維恩原創」：未與網紅簽約

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「維恩原創」聲明
1、 當天聲明稿是小女孩母親所寫，並非本人或公司所寫。
2、「維恩原創」尚未與小女生當事人簽約，並非其經紀公司，因為當事人小女生一直接到媒體詢問情況，所以她母親才會有如此的聲明，當初是對方母親請求幫忙將聲明稿給媒體朋友們，表明她們目前的立場。
3、我本人行得正坐得穩，未說過任何一句對《原子少年》何先生的任何不好或誣蔑的話，相信各位媒體在當天收到聲明稿時，就非常清楚我的立場與態度。
4、 從頭到尾並未以公司名義去幫忙小女生這件事，若如果何先生對我個人有任何不滿，歡迎提告，但也請不要因為自己官司的事，去牽扯到其他無辜且並不相干的人。請何先生弄清楚,告你的人不是我不是我們公司而是那位受害者小女生的母親。
5、 針對他們公司說要求合作不成後才做此事，我是得知此事之後想要了解他們公司的想法，才詢問他們是否有何決定，可告知我們，因為我們也不想要把事情弄的更糟。只是當時我才掛完電話沒多久，就得到小女生致電說她跟母親因為社工幫她們報警，婦幼警察局介入調查，要她們立刻前去警局做筆錄。
6、 她母親寫了份聲明稿，希望我幫她們傳給媒體記者們，而且她母親的聲明稿只是讓大家知道，她們為何要提告。他應針對有無做這些事去反駁或回應才對，怎會要告我及我們公司？
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110