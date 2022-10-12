焚化廠拚整改減碳　110年運轉率87.5%破新高

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環保署表示，本次獲得特優獎殊榮共有三廠，分別為宜蘭縣利澤廠、苗栗縣廠及基隆市天外天廠，這三廠優良事項包括維持高效率運轉發電及低污染排放外，更積極研發營運績效管理系統及投入AI智能管理技術，並配合中央調度協助處理其他縣市家戶垃圾。
優等獎則由嘉義縣鹿草廠、高雄市仁武廠、臺中市烏日廠、新北市新店廠、新竹市廠及臺北市木柵廠等6廠獲得，優良事項包括運用高解析監控設備加強垃圾進廠檢查、維持長時間穩定妥善運轉、積極配合跨區合作、焚化灰渣減量等成效。
另桃園市廠、彰化縣溪州廠、高雄市中區廠、新北市樹林廠、臺中市后里廠及臺南市永康廠等6廠，因勇於投入創新操作技術、積極推動飛灰再利用及推動節能減碳等特殊表現，獲頒特別獎。
此外，對管理監督優良的地方環保局，環保署頒發特優獎3座及特別獎5座。其中高雄市環保局、宜蘭縣環保局及基隆市環保局因協處外縣市廢棄物、積極前瞻規劃廢棄物處理，獲得特優獎殊榮；苗栗縣環保局、新竹市環保局、嘉義縣環保局、屏東縣環保局及彰化縣環保局等5縣市，致力焚化廠整改工作、互惠合作及結合廢棄物產源查核等精進措施，對於整體廢棄物管理具有相當貢獻，獲頒特別獎。
環保署強調，自行政院106年核定多元化垃圾處理計畫以來，中央積極協助地方政府辦理焚化廠整改延壽工作，全國24座大型垃圾焚化廠營運110年度平均運轉率87.5%，達歷年新高，每公噸垃圾發電量也首次突破530度。
響應國際淨零碳排趨勢，環保署說明，各垃圾焚化廠積極推動各項節能減碳措施，如更換廠區變頻馬達、風扇葉片材質等以減少用電量，增設冰水主機、保養維護發電機組、製程改善精進等以增加能源使用效率，總計全國24座焚化廠近三年二氧化碳減碳量達5.9萬公噸。
環保署表示，全國24座垃圾焚化廠平均廠齡已達20年，但在未來在垃圾處理工作上仍肩負重任，中央將依據「多元化垃圾處理計畫」持續協助縣市政府辦理焚化廠升級整備及單元改善工作外，也將提升前端進料品質及後端灰渣再利用管理，並協助各廠進行溫室氣體盤查及評估減碳技術等工作，以共同邁向循環經濟及減碳目標。