全球首座電影主題水上樂園開幕 MIB、絕地戰警全程陪玩
全球首座以哥倫比亞影業為主題的水上樂園「哥倫比亞影業水世界」（Aquaverse）於昨（12日）在泰國旅遊勝地芭達雅盛大開幕。這座距離芭達雅市區20分鐘車程的電影主題樂園，將全球粉絲最愛的好萊塢電影如《MIB星際戰警》、《野蠻遊戲》、《魔鬼剋星》、《絕地戰警》及《尖叫旅社》等經典作品和角色化作好玩刺激的水上遊樂園設施，提供給喜歡電影的旅客另類選擇！
「哥倫比亞影業水世界」佔地超過5.6公頃，樂園共設立8大主題遊樂區，最令粉絲期待的莫過於豐富的電影IP資源，園內有東南亞最大的水上設施—以《尖叫旅社》各個知名角色包含德古拉、梅菲絲、強納森、科學怪人、QQ綠、木乃伊莫瑞打造繽紛電影主題感，也有全世界第一個水上球型造景的《魔鬼剋星》質子隧道。水世界將樂園的水上和陸上遊樂設施結合，打造適合全年齡層的沉浸式電影體驗，追求刺激的遊客除了有卡丁車和衝浪池可以一較高下之外，還有垂直高度110公尺的急速滑水道、《絕地戰警》賽車跑道等著心臟最大顆的勇者來挑戰！
除了水上、陸上遊樂設施，水世界也在波浪池中的舞台打造巨型LED電影螢幕，搭配杜比DTS環繞音效，遊客將能從刺激的遊樂設施中稍微平緩腎上腺素飆升的快感，享受五光十色的現場演出與實況演唱會，或是與影迷最愛的電影角色進行互動遊戲，最後在眾多主題餐廳及五星級飯店中度過美好的一天。
對於旗下電影公司的主題樂園開幕，索尼影業全球品牌結盟∕品牌管理∕場地型娛樂體驗執行副總Jeffrey Godsick提到：「哥倫比亞影業水世界將會是索尼影業全球佈局與在地化娛樂策略重要的一環，我們希望結合家喻戶曉的電影電視元素，創造一個能讓粉絲沉浸於故事中的水上主題樂園。」