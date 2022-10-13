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房市／中古屋撐起來！台中北屯移轉量逆勢正成長

▲北屯有捷運與火車共構的松竹站，開車族往返台74線到中科等地上班也很便利，都屬於交通利多。（圖／NOWnews資料照片）
▲北屯有捷運與火車共構的松竹站，開車族往返台74線到中科等地上班也很便利，都屬於交通利多。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-10-13 08:00:00

六都地政局統計買賣移轉棟數，台中市今（2022）年9月及今年第三季均較去年同期呈現正成長，其中，又以北屯區的移轉量最多、成長幅度也最大。在地房仲認為，今年預售屋、新成屋移轉量的確較去年下降，但新古屋及中古屋CP值高，加上區段建設議題多對於剛性需求買方有吸引力，因此移轉量仍有支撐。

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根據六都統計資料顯示，單看今年9月與去年9月，僅台中市年增率小幅成長2%，其餘五都年減2%至25%；而若是今年第三季與去年同期相較，台中市年增幅度21%，也是六都之冠。進一步分析台中市各主要行政區的交易表現，北屯區移轉棟數穩居各區第一，且9月單月990棟，較去年同期成長107.9%，第三季2444棟，也比去年增加127.7%。

信義房屋機捷敦富店主任陳杰立指出，近期台中市房市大環境較前三個月有明顯回溫，原因包括民俗月已過，且升息、股市下跌等利空已經出盡，但房價仍維持穩定，部分觀望數月的剛需買方進場意願轉強。舉例來說，前3個月如果約10位客戶看屋，約有6、7人會回應「想再觀望一下房價是否下跌」，但目前大約僅會有4、5人持續觀望，其餘已經重新開始準備看屋、購屋的計畫。

至於北屯區交易量何以保持穩定、持續成長？陳杰立進一步分析，應與「交通優勢、供給量大、重大建設多」等三大因素有關。首先，北屯有捷運與火車共構的松竹站，開車族往返台74線到中科等地上班也很便利。

其次，北屯有水湳經貿園區、G0特區、14期與11期等重劃區，預售屋與新成屋供給量大，不過，去年預售屋及新成屋價格堆疊太快，又因缺工缺料，部分建案交屋工期延後，反而讓今年的交易量趨緩，反觀是中古屋、新古屋因價格CP值高，成為剛需買方的首選。陳杰立觀察，包括屋齡20至30年、總價1000至1500萬的中古屋3房，以及總價1000至1500萬，更大坪數的中古屋，或是屋齡10年內的新古屋，這兩類型物件最受剛需買方青睞。

最後，陳杰立也說，區段的建設題材包括中央公園、巨蛋、漢神百貨，甚至是捷運綠線等，未來發展性值得期待，也是讓北屯區交易量維持不墜的原因。

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