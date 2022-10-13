房市／中古屋撐起來！台中北屯移轉量逆勢正成長

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信義房屋機捷敦富店主任陳杰立指出，近期台中市房市大環境較前三個月有明顯回溫，原因包括民俗月已過，且升息、股市下跌等利空已經出盡，但房價仍維持穩定，部分觀望數月的剛需買方進場意願轉強。舉例來說，前3個月如果約10位客戶看屋，約有6、7人會回應「想再觀望一下房價是否下跌」，但目前大約僅會有4、5人持續觀望，其餘已經重新開始準備看屋、購屋的計畫。
至於北屯區交易量何以保持穩定、持續成長？陳杰立進一步分析，應與「交通優勢、供給量大、重大建設多」等三大因素有關。首先，北屯有捷運與火車共構的松竹站，開車族往返台74線到中科等地上班也很便利。
其次，北屯有水湳經貿園區、G0特區、14期與11期等重劃區，預售屋與新成屋供給量大，不過，去年預售屋及新成屋價格堆疊太快，又因缺工缺料，部分建案交屋工期延後，反而讓今年的交易量趨緩，反觀是中古屋、新古屋因價格CP值高，成為剛需買方的首選。陳杰立觀察，包括屋齡20至30年、總價1000至1500萬的中古屋3房，以及總價1000至1500萬，更大坪數的中古屋，或是屋齡10年內的新古屋，這兩類型物件最受剛需買方青睞。
最後，陳杰立也說，區段的建設題材包括中央公園、巨蛋、漢神百貨，甚至是捷運綠線等，未來發展性值得期待，也是讓北屯區交易量維持不墜的原因。