中職／歷經多災多難一季　詹子賢堅信自己的價值

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上季季末的手肘骨刺手術，詹子賢表示這是他第一次因為骨刺開刀，所以不知道開完刀會給手肘帶來多大的痠痛、疼痛感，請教有相關經歷的學長後，得知要一年左右的恢復期才會讓傷勢感到越來越好，因為手的狀況時好時壞，連帶他的狀況也跟著下滑，有時候上場還會感到「力不從心」。
在慢慢與手肘傷勢共存後，明星賽前又遭遇病毒侵襲，休養了好一大段時間才回到二軍調整，詹子賢透露一開始會「比較喘」，引發的鼻竇炎以及咳嗽的症狀讓他沒辦法做太激烈的活動來維持狀況，直到回二軍慢慢進行「量化訓練」才把狀況逐漸恢復，詹子賢也表示，這段時間最大的收穫就是「手肘的狀況恢復不錯」，現在出賽時疼痛感已經慢慢消失。
讓他更嘔的是，確診康復剛回到二軍調整時，「球感」整個跑掉，好不容易逐步找回球感後，側腹肌又發生拉傷的情況，雖然醫生評估要休養一到兩個月，但一休下去基本上等於賽季報銷，詹子賢說因為實在「等不及」，所以僅休養一個禮拜就開始帶傷訓練，寧願吃藥也要咬牙苦撐維持肌力、手感。
詹子賢坦言，職棒生涯從來沒遇過這種傷病不斷的情形，讓他覺得今年整個「很不順」，雖然整季狀況起伏，但近幾場出賽代打都有為球隊做出貢獻，詹子賢直言「還好有跟著隊友們一起」。
10月9日對樂天桃猿的「天王山之戰」才打出本季第二轟，隔天卻又坐板凳，僅上場代打一打數沒有安打，詹子賢坦承肯定有失望的情緒，自己也很想上場為球隊贏球做出貢獻，但他同樣認同這是跟隊友的「良性競爭」，前一場打出好表現，隔天沒先發那就「再準備」，並且認為只要是球員，就不能有「氣餒」的表現。
從固定先發成為不一定場場出賽的代打，尤其現在又是球隊的爭冠重要時期，代打通常都是比賽後半段上場，馬上就要進入狀況、為球隊做出貢獻，詹子賢表示，這樣的情況，每一次上場就要做到百分百，視同「季後賽」，自己也有不小的壓力，因為「在乎」球隊的成績，及想對球隊做出貢獻，卻不能因為壓力太大讓身體僵硬，詹子賢認為這是自己要去調適的點。
本季遭遇生涯最低谷，詹子賢坦言「每個時段都會遇到一些事」，每名選手每個賽季都有不同的狀況，而今年他遇到低潮，他也必須想辦法「破解」，讓自己變得更好。