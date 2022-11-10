我是首投族／歐美21歲才成年 首投族麥摳不挺18歲公民權
九合一選舉將在11月26日舉行，同時綁「18歲公民權」修憲公投，戶籍在台北市士林區，今年21歲現就讀國立體育大學適應體育學系的麥摳（化名），談到戶籍地台北市長選情，他表示覺得台北市長柯文哲做得不錯，所以會投給其接班人、無黨籍台北市長參選人黃珊珊。至於18歲公民權修憲案公民複決，麥摳則認為18歲社會歷練較少，而歐美多個國家21歲才算成年，18歲比較少有自己的想法，因此會投下反對票。
在台北土生土長的麥摳說，這次選舉他會回去投票，行使自身公民權。他也提到，爸媽過去曾是國民黨籍後來雙雙退黨，但爸爸立場相對還是偏藍，如今媽媽立場則是偏綠，因此現在家裡呈現「一藍一綠」的狀態。談到他本身的支持傾向？麥摳認為，柯文哲這8年做得還不錯，覺得台北市有改變，因此對有執政經驗黃珊珊也感覺印象不錯，傾向將手中的票投給黃珊珊。
怎麼看陳時中和蔣萬安？麥摳則不諱言說，陳時中擔任衛福部長期間做得不好，不斷爆發疫苗、口罩還有快篩之亂，什麼都缺什麼都亂，讓民眾感到很困惑。他質疑，陳時中若連衛福部長都做不好，要做市長恐怕更不太行；至於蔣萬安，麥摳更是坦言「對他沒有什麼特別印象」，只知道哪個候選人出了事情，蔣萬安就跳出來補個一槍，不太明白他在幹嘛，也不知道實際做了些什麼，只知道他是立法委員。
針對18歲公民權下修，麥摳則沒有遲疑表態會投下反對票。他解釋，歐美多國直到21歲才是成年人，18歲可能才位於大一或高三階段，且學生的社會經驗較少，比較少跟社會接軌，因此可能也比較沒有自己的想法。麥摳也強調，過個2、3年也不遲，「人生還很長，投票到老了都還是可投。」