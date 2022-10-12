侯友宜選情告急？新北市府頻違反行政中立 林俊憲揭原因
新北市長侯友宜執政爭議不斷，現又被指出，屬政府部門的新北市政府捷運工程局，在官網上有諸多新聞稿，針對民進黨新北市長參選人林佳龍的政見多所批評，引發各界質疑是否違反行政中立。民進黨立委林俊憲今（12）日晚間表示，就事論事批評也就算了，但標題充滿情緒性字眼，嚴重違反行政中立，如果侯友宜真那麼「穩」，何必搞一堆小動作落人話柄？他表示，新北市向來勝負難料，或許正是這些考量才讓侯友宜動作頻頻，2014年朱立倫慘勝的教訓成了侯最大的心魔。
近來新北市政府捷運局的官網上出現了幾則公告，直接以公務機關的名義批評對手林佳龍的政策，引發譁然。林俊憲對此表示，就事論事批評也就算了，但標題充滿情緒性字眼，嚴重違反行政中立，根本是把市府當成自己的競辦，毫無底線可言。
林俊憲說，捷運局身為公務機關，不太可能主動發出這種有違法之虞的文章，想必是來自局長甚至市府政務高層的授意；但奇怪的是，如果侯友宜真那麼「穩」，何必搞一堆小動作落人話柄？有兩種可能，一種是選情沒有想像樂觀，另一種就是他不僅要贏，而且要贏得「漂亮」備戰2024，絕不能重蹈朱立倫覆轍。
林俊憲表示，其實從侯友宜這陣子有意無意的表態中可以看出來，他內心非常警惕2014年的「朱立倫差距」，一位政壇明日之星因為輕敵只贏2萬多票，從此斷了平步青雲的仕途。而新北市多元的選民結構，向來的確勝負難料，或許正是這些考量才讓侯友宜動作頻頻，2014的教訓成了他最大的心魔。
林俊憲說，但無論侯友宜有多少考量，指使公務機關攻擊對手違反中立是絕對不可觸犯的底線，這是真把自己當成「新北王」，在新北侯友宜就是王法嗎？其實侯友宜真該從朱立倫學到的不只是輕敵的教訓，還有算計太多聰明反被聰明誤的後果，不要老算著怎麼選總統，眼前的市長大位卻丟了才驚覺回頭。