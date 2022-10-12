明起國門解封！「0+7」免居家隔離上路　7大新制一次看

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10月13日起入境的旅客，適用「0+7」新制，所有入境者可免居家檢疫，取消發送居家檢疫通知書，只需要7天自主防疫，自主防疫期間有症狀應進行檢測，若需要外出，需有2日內快篩陰性結果，同時遵守5大規定：
1、入境當日或自主防疫第一天（D0/D1）或列為接觸者當天家用快篩試劑進行快篩。
2、自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）條件之自宅或親友住所或旅館為原則。
3、儘量避免接觸重症高風險對象（包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等）。
4、有症狀在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩。
5、禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。
二、恢復入境免簽證
台灣在9月29日起，全面恢復免簽證待遇機制，10月13開始，將開放非免簽證國家得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證，不過目前陸港澳人士不在放寬範圍內。
三、禁團令取消
10月13日開放入境團體旅遊，團體旅客必須由旅行社安排的專車運送，住宿原則一人一室，同行同團可採多人一室；旅客確診轉送與收治流程，將依照現行通報機制辦理，由導遊協助處理；另外，入境旅客不能與國人同桌吃飯。
四、防疫車隊、旅宿業者新規範
明天起實施0+7新制實施後，無症狀者入境可直接搭乘大眾運輸工作，防疫車隊將優先載送有症狀的入境旅客；防疫旅館則將全數回歸一般旅館經營，以後確診者將全面由集中檢疫所統籌調度。
五、調降旅遊建議至二級「警示」
指揮中心表示，10月13日調降旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），建議出境到其他地區應採取加強防護措施。
六、校園防疫新制
教育部表示，10月13日起調整校園防疫措施，教職員工及學生如果同住家人或同寢室室友確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），打完3劑疫苗者，可採7天自主防疫（0+7），不足3劑則為3天居家隔離和4天自主防疫（3＋4）。
教育部指出，居家隔離期間、或自主防疫期間有症狀，都不到校上班、上課。自主防疫期間如無症狀，且有兩日內快篩陰性證明，則可到校上班、上課。
七、醫療管制變更
自主防疫期間勿至醫院探病、陪病，但符合例外情形時，得經醫療機構評估同意，出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後探病；入院陪病除了出具快篩陰性證明外，陪病期間須每日快篩至自主防疫期滿；醫療照護工作人員在自主防疫期間時，建議先進行1次家用快篩再返回工作，並在期滿前每1至2日進行家用快篩1次。（編輯：孫唯容）
※疾管署全球資訊網： https://gov.tw/6Fm
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。