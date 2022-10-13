今日最聚焦／國門正式鬆綁！陳秀熙提「完全解封」時間點

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳秀熙進一步指出，要持續監測中、重症與死亡個案，並觀察進入秋冬後中、重症個案數有無下降，若個案數未見趨緩，應要考慮解封做法是否要調整更細膩，而想要降低中、重症個案數，「疫苗的施打覆蓋率在這兩個月之間，其實是扮演蠻重要的角色」，其次才是抗病毒藥物、快篩試劑的精準使用。
「如果你一直都守著0+7，那7對雇主企業以及對於勞工團體的朋友來講，在工作上面可能都會形成一個相當大的一個壓力」，陳秀熙認為，邊境已開放，國內檢疫措施也可考慮往0+0調整，「那我是會認為就是說，慢慢要走到0+0，這是一定的方向」。
陳秀熙提出，若要實施0+0，民眾應該要有三大觀念，包含自主施打疫苗、感染後用藥的自主管理、戴口罩的自主防疫，全民都要做好這三步驟，才不會偏頗到從0+7到0+0就完全放掉防疫。
至於0+0何時上路為佳，陳秀熙說明，今年10月至12月，台灣正在轉型的適應期，若轉型期不足，可能會造成人力負擔或是經濟損失，現在疫情進入「類地方流行」，讓政府、產業、民眾等各界適應，才有機會讓疫情隧道出現曙光，等到民眾做好準備，明年1至2月過年時，正是讓民眾生理與心理轉適的好時機，「明年春天開始，當然就是希望能夠大家能夠蓬勃發展了」，建議屆時就可讓0+0上路。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。