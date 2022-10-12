疫情下創業夢碎 中市勞工局創業輔導助母女再上路

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百合是重器障礙者，7年來持續進出醫院治療，身體瘦弱，卻能樂觀面對。3年前，女兒山眉從台北返家陪伴生病的媽媽，因為台中找不到合適工作，學文創專業，原本就對BJD娃娃衣飾設計有興趣的山眉，提議母女攜手開創工作室，媽媽憑藉多年累積的裁縫與打版技術，經營服飾修改駕輕就熟，最重要的是，結合女兒設計娃衣工作，相輔相成，再透過女兒擅長的網路社群拓展，母女對未來充滿希望。
「天有不測風雲，人有旦夕禍福，說的一點都不錯！」百合想起3年前剛開店不久，就爆發疫情，感觸特別深刻。她說，當時還開了一個拼布班，招收學員12人，材料都訂購了，但因為疫情學生不能群聚上課，拼布班只得喊停，材料無法退貨，還堆在櫥櫃裡。
撐了3年疫情衝擊，百合母女沒有關店，天天坐等客人上門，百合用「坐困愁城」形容，沒有收入，還得負擔房租，走投無路下，百合求助臺中市勞工局，透過身障者創業輔導團隊協助，一則評估工作室創業可行性，二則重新擬定經營策略，再導入創業初期2年部分店面租金補助，有如及時雨挹注，母女前途總算看到曙光。
輔導團隊專案經理黃俊凱表示，經過團隊輔導，百合母女的工作室，正式成立為山楂服飾修改坊，並完成稅籍及商業登記，做好爭取企業委託勞務及承攬訂單的商業往來準備。其次，運用女兒經營的赤棗研究室臉書粉絲頁，除了經營BJD娃衣設計與製作外，藉由網路社群加強宣傳，也能帶動訂單拓展生意。有了經營策略指引，加上房租壓力減輕，百合說，母女憑藉專業技能，一步一腳印，相信會有出頭的一天 。