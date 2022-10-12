疫情下創業夢碎 中市勞工局創業輔導助母女再上路

曾從事成衣製作業多年的百合， 3 年前與女兒山眉聯手開創工作室，百合接單修改衣服，教授拼布手藝，山眉設計 BJD 關節人偶的娃衣，母女攜手創業，原以為前景可期。豈料疫情衝擊，生意慘淡沒收入，連房租都繳不起。幸好有臺中市勞工局身心障礙者創業輔導團隊協助，透過擬定營業方向、申請房租補助等，減輕經營壓力，母女重新振作，重拾信心繼續往前走。

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勞工局長張大春表示，創業不能單憑熱情與勇氣，創業之路變數多，有意創業的身心障礙朋友，勞工局可以提供全方位服務，包括創業前提供諮詢輔導，評估創業藍圖可行性；創業後協助診斷營運問題，並連結資源減少創業成本負擔。「對症下藥」式提供協助，可以強化永續經營實力。就如百合母女經過輔導與協助，經營壓力大減，又有輔導團隊隨時提供諮詢，有如堅實靠山，如今已能安心經營。

▲百合與女兒攜手創業，女兒設計BJD關節人偶的娃衣，百合縫製，相輔相成，有信心走出一片天。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.12)

百合是重器障礙者， 7 年來持續進出醫院治療，身體瘦弱，卻能樂觀面對。 3 年前，女兒山眉從台北返家陪伴生病的媽媽，因為台中找不到合適工作，學文創專業，原本就對 BJD 娃娃衣飾設計有興趣的山眉，提議母女攜手開創工作室，媽媽憑藉多年累積的裁縫與打版技術，經營服飾修改駕輕就熟，最重要的是，結合女兒設計娃衣工作，相輔相成，再透過女兒擅長的網路社群拓展，母女對未來充滿希望。

「天有不測風雲，人有旦夕禍福，說的一點都不錯！」百合想起 3 年前剛開店不久，就爆發疫情，感觸特別深刻。她說，當時還開了一個拼布班，招收學員 12 人，材料都訂購了，但因為疫情學生不能群聚上課，拼布班只得喊停，材料無法退貨，還堆在櫥櫃裡。

▲山眉設計BJD關節人偶的娃衣，走的是宮廷華麗風頗受歡迎。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.12)

撐了 3 年疫情衝擊，百合母女沒有關店，天天坐等客人上門，百合用「坐困愁城」形容，沒有收入，還得負擔房租，走投無路下，百合求助臺中市勞工局，透過身障者創業輔導團隊協助，一則評估工作室創業可行性，二則重新擬定經營策略，再導入創業初期 2 年部分店面租金補助，有如及時雨挹注，母女前途總算看到曙光。