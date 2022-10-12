迎接爵士音樂節 台中福華大飯店攜手排隊美食吸客

邊境解封，台中音樂盛會─爵士音樂節強勢回歸，台中市星級飯店搶攻觀光財，競相推出吸客活動。其中，台中福華大飯店即日起至10月底，攜手逢甲最強排隊美食-激旨焼き鳥、朴大哥的韓式炸雞，推出超強優惠住房專案，快閃住宿下殺三折起，再贈現金抵用券，周末下午還有「小草音樂會」，打造邊聽音樂、邊品美食及逛市集的休閒好去處。

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台中福華大飯店營運副總鄭鴻儒表示，疫情趨緩，國旅市場升溫，十月住房率平均都有8成以上。配合因疫情停辦2年，今年強勢回歸的爵士音樂節，福華大飯店即日起至10月31日，推出「爵士狂想曲一泊二食」超優住房專案，邀請民眾在享受優美樂聲之餘，也能擁有高品質的住宿服務及美食饗宴，量身訂造整套台中輕奢華爵士之旅。

▲台中福華大飯店為住客打造邊聽音樂、邊品美食及逛市集的休閒好去處。（圖／福華提供）

除了館內一泊二食外，台中福華大飯店更推出下殺三折起「爵士快閃」不含早餐超值住房方案，攜手逢甲必衝排隊美食「激旨燒き鳥」、「朴大哥的韓式炸雞」，推出一次結合日韓特色美食的超值優惠！「激旨燒き鳥」以創意串燒放眼國際，擁有全國唯一串燒發明專利，為網友、美食節目及部落客推薦逢甲夜市第一名必吃美食。有小韓國美譽的「朴大哥的韓式炸雞」為台灣韓式炸雞第一品牌，主打韓式生活態度，正宗道地的韓式炸雞，搭配店裡的獨特韓國飲酒文化，為時下年輕人必衝逢甲排隊美食第一名。

▲響應台中音樂盛會爵士音樂節，台中福華大飯店在10月22日及10月29日兩個周末下午也將舉辦「小草音樂會」。（圖／福華提供）

即日起至10月31日止，只要加入台中福華大飯店會員APP，行政雙床4人房只要 NT$4,888元，再贈送朴大哥的韓式炸雞抵用券NT$888元、激旨燒き鳥抵用券NT$500元及激旨燒き鳥冷凍食品精選組合(價值NT$780元)，平均每人只要NT$1,222即可獲得優質住宿及美食折抵券，是在各大住房網站都訂不到的超殺特惠限時限量方案，「爵士快閃」方案每日數量有限售磬為止。