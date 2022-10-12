迎接爵士音樂節 台中福華大飯店攜手排隊美食吸客

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除了館內一泊二食外，台中福華大飯店更推出下殺三折起「爵士快閃」不含早餐超值住房方案，攜手逢甲必衝排隊美食「激旨燒き鳥」、「朴大哥的韓式炸雞」，推出一次結合日韓特色美食的超值優惠！「激旨燒き鳥」以創意串燒放眼國際，擁有全國唯一串燒發明專利，為網友、美食節目及部落客推薦逢甲夜市第一名必吃美食。有小韓國美譽的「朴大哥的韓式炸雞」為台灣韓式炸雞第一品牌，主打韓式生活態度，正宗道地的韓式炸雞，搭配店裡的獨特韓國飲酒文化，為時下年輕人必衝逢甲排隊美食第一名。
即日起至10月31日止，只要加入台中福華大飯店會員APP，行政雙床4人房只要 NT$4,888元，再贈送朴大哥的韓式炸雞抵用券NT$888元、激旨燒き鳥抵用券NT$500元及激旨燒き鳥冷凍食品精選組合(價值NT$780元)，平均每人只要NT$1,222即可獲得優質住宿及美食折抵券，是在各大住房網站都訂不到的超殺特惠限時限量方案，「爵士快閃」方案每日數量有限售磬為止。
響應台中音樂盛會爵士音樂節，台中福華大飯店在10月22日及10月29日兩個周末下午也將舉辦「小草音樂會」，為住客打造邊聽音樂、邊品美食及逛市集的休閒好去處，期望以美食引路，讓民眾更深度發掘台中的旅遊魅力。