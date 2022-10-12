賴清德猛攻「媽媽市長」人設　蔡其昌批盧秀燕只剩兩尾

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今晚「台中動起來 團結拚勝選」造勢晚會在東區的樂成宮前舉行，賴清德先鞠躬感謝旱溪媽祖在他擔任台南市長時，捐出大筆善款協助台南大地震災民重建，接著針對7日在太平區站台輔選時說「不是單純當媽媽市長、把柴米油鹽醬醋茶做好，就可以當台中市長」的驚句，繼續演繹發揮。
賴清德說，一個好市長需要很多角色，「媽媽的角色當然很好，代表慈愛、關心、溫柔、照顧市民，但單純媽媽角色是不夠的」，他指出大台中需要建築師角色規劃都市發展、工程師角色有效率推動建設，企業家精神讓經濟發揮，有行動力和魄力的蔡其昌更為勝任。
賴清德接著說，媽媽疼孩子是天性，為了孩子再辛苦也會拚，但「退一步來講，媽媽市長這角色是否做得周全」？他問在場者，林佳龍時代規劃的社會住宅，為什麼現任市長要取消、把土地賣給建商？為什麼號稱媽媽市長的人不照顧弱勢和年輕人？
賴清德再說，手心手背都是肉，媽媽對待每個孩子應該要公平。他問：「為什麼有力人士要求改捷運路線她就改？這樣符合母親的天性嗎？」台下支持者激動大喊「沒有」！
蔡其昌批評現任市長盧秀燕，4年施政只有2尾，就是「割稻尾、吊車尾」。前瞻計劃全國班班有冷氣說成她的政績、林佳龍時代的國際會展中心蓋到現在還沒完工、攤位少掉一半；天下雜誌施政滿意度吊車尾，比宜蘭的林姿妙還低。
蔡其昌說，林佳龍任內整治綠川，讓舊城區人覺得驕傲，盧秀燕卻沒有延續下去，最近網路瘋傳屏東圖書館、高雄龍貓隧道的美照，台中人卻想不出有什麼建設值得驕傲，還擺脫不了外地人對慶記之都，棒球之都的訕笑。
他表示若能當選，將推動大車站計劃、天空步道、公辦都更，讓舊城區變成台中新都心，透過大建設和大福利讓市民住得幸福，打造台中成為生活首都，讓治安、空氣變好，建設、福利增加，找回台中人的光榮和驕傲。
專程南下站台的桃園市長鄭文燦，分享自己的執政經驗，他指過去桃園不被看見，但他當市長8年，人口成長21萬5千人，擺脫台北、新北而崛起，關鍵就在活力與行動力。他強調城市發展不能只靠小確幸，更需要領頭羊讓台中建設加速，自己和蔡其昌從學運時代便認識，蔡做事全力以赴、專注每個細節，有遠見沒包袱。若蔡當選，政策將和中央一致，「就像齒輪一樣，若速率大小不一樣，永遠停留在你指責我、我指責你的階段，台中不會變得更好。」