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賴清德猛攻「媽媽市長」人設　蔡其昌批盧秀燕只剩兩尾

▲賴清德第6次為蔡其昌助講，攻擊盧秀燕的火力也逐次加強。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.12）
▲賴清德第6次為蔡其昌助講，攻擊盧秀燕的火力也逐次加強。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.12）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-12 22:21:29

副總統賴清德今晚到台中，第6次為蔡其昌造勢晚會站台，他再度進攻盧秀燕「媽媽市長」人設，問支持者「媽媽是否該對每個孩子公平」？為什麼要將社宅土地賣給建商不照顧年輕人？為什麼將捷運路線改到有力人士的土地旁邊？蔡其昌則轟盧秀燕4年施政成績只有2尾，就是割稻尾、吊車尾。

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賴清德今晚（12日）連趕高雄市長陳其邁、台中市長候選人蔡其昌兩場造勢晚會，即便行程稍有延遲，台中支持者沒有不耐，一看到他上台便群起激動搖旗，風采更勝主角蔡其昌。

▲賴清德助講前先到樂成宮，感謝旱溪媽捐大筆善款協助台南大地震災民重建。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.12）
▲賴清德助講前先到樂成宮，感謝旱溪媽捐大筆善款協助台南大地震災民重建。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.12）
今晚「台中動起來 團結拚勝選」造勢晚會在東區的樂成宮前舉行，賴清德先鞠躬感謝旱溪媽祖在他擔任台南市長時，捐出大筆善款協助台南大地震災民重建，接著針對7日在太平區站台輔選時說「不是單純當媽媽市長、把柴米油鹽醬醋茶做好，就可以當台中市長」的驚句，繼續演繹發揮。

賴清德說，一個好市長需要很多角色，「媽媽的角色當然很好，代表慈愛、關心、溫柔、照顧市民，但單純媽媽角色是不夠的」，他指出大台中需要建築師角色規劃都市發展、工程師角色有效率推動建設，企業家精神讓經濟發揮，有行動力和魄力的蔡其昌更為勝任。

賴清德接著說，媽媽疼孩子是天性，為了孩子再辛苦也會拚，但「退一步來講，媽媽市長這角色是否做得周全」？他問在場者，林佳龍時代規劃的社會住宅，為什麼現任市長要取消、把土地賣給建商？為什麼號稱媽媽市長的人不照顧弱勢和年輕人？

▲樂成宮前湧進2千多位民眾，支持者爭睹賴清德風采。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.12）
▲樂成宮前湧進2千多民眾，支持者爭睹賴清德風采。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.12）
賴清德再說，手心手背都是肉，媽媽對待每個孩子應該要公平。他問：「為什麼有力人士要求改捷運路線她就改？這樣符合母親的天性嗎？」台下支持者激動大喊「沒有」！

蔡其昌批評現任市長盧秀燕，4年施政只有2尾，就是「割稻尾、吊車尾」。前瞻計劃全國班班有冷氣說成她的政績、林佳龍時代的國際會展中心蓋到現在還沒完工、攤位少掉一半；天下雜誌施政滿意度吊車尾，比宜蘭的林姿妙還低。

▲蔡其昌批評盧秀燕4年施政成果，只有割稻尾和吊車尾。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.12）
▲蔡其昌批評盧秀燕4年施政成果，只有割稻尾和吊車尾。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.12）
蔡其昌說，林佳龍任內整治綠川，讓舊城區人覺得驕傲，盧秀燕卻沒有延續下去，最近網路瘋傳屏東圖書館、高雄龍貓隧道的美照，台中人卻想不出有什麼建設值得驕傲，還擺脫不了外地人對慶記之都，棒球之都的訕笑。

他表示若能當選，將推動大車站計劃、天空步道、公辦都更，讓舊城區變成台中新都心，透過大建設和大福利讓市民住得幸福，打造台中成為生活首都，讓治安、空氣變好，建設、福利增加，找回台中人的光榮和驕傲。

▲鄭文燦為相識30多年的蔡其昌站台，分享桃園執政經驗。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.12）
▲鄭文燦為相識30多年的蔡其昌站台，分享桃園執政經驗。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.12）
專程南下站台的桃園市長鄭文燦，分享自己的執政經驗，他指過去桃園不被看見，但他當市長8年，人口成長21萬5千人，擺脫台北、新北而崛起，關鍵就在活力與行動力。他強調城市發展不能只靠小確幸，更需要領頭羊讓台中建設加速，自己和蔡其昌從學運時代便認識，蔡做事全力以赴、專注每個細節，有遠見沒包袱。若蔡當選，政策將和中央一致，「就像齒輪一樣，若速率大小不一樣，永遠停留在你指責我、我指責你的階段，台中不會變得更好。」

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