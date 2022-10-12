萬丹不只有紅豆　本土溫體牛肉料理正夯

屏東萬丹除了知名的鮮乳、紅豆，近年來「萬丹牛肉街」也打出知名度，從萬丹路接西環路短短500公尺左右，幾年時間就開了「黃家牛肉」等十幾家各式牛肉店。特別的是，萬丹的牛肉店是以早餐為主，業者黃瑞隆說，這是因為屏東勞動人口多，許多勞工認為牛肉是體力的來源，習慣在上工前一碗白飯加上一碗道地的萬丹牛肉湯，既經濟又實惠，久而久之形成當地特有的早餐飲食文化。
萬丹不少養牛人家，一開始就有人仿台南牛肉湯開店，生意相當興隆，於是牛肉店如雨後春筍般越開越多，其中黃家牛肉雖然開業時間不長，但是店家堅持把關牛肉品質，很快就吸引一批忠實粉絲。
黃家牛肉業者黃瑞隆，年輕時曾在議員服務處當過助理，後來進入台塑集團的南亞公司，負責人事管理，身為家中長子的他，為了照顧年邁的母親，毅然結束北漂生活，提早辦理退休，回到南部高雄老家創業，為了讓顧客吃到最新鮮的牛肉，選擇到產地屏東萬丹開店。
黃瑞隆說，店裡「涮牛肉火鍋」採用的是萬丹本地出產的「溫體黃牛肉」，肉質鮮嫩帶有雪花，稍微涮個幾秒入口品嚐牛肉的原味，涮牛肉火鍋也和一般店不同，特別提供海鮮及多樣的火鍋料，湯頭的熬煮也是學問，不用化學添加物，以牛骨耐心熬煮兩天時間，走清淡鮮甜路線，符合現代人健康訴求，新鮮牛肉涮起來口感特別軟嫩。
內行人點的牛雜湯，喝起來有獨特的溫醇口感，經過處理後無腥味，入口溫順，值得一提的是，萬丹的牛雜湯都以九層塔去腥，形成當地的一大特色。另外，爌牛肉也是店肉招牌之一。
黃瑞隆說，必點的快炒料理，店內有沙茶牛肉、蔥爆牛心、青椒牛肉、麻油牛雜、薑絲牛肝等，道道都是經典，也提供炸物、糖醋鮸魚等美味，讓顧客有更多元的選擇。並在新冠疫情期間開發出冷藏中藥包，消費者可買回家自行加牛肉料理。另外，長年參與義消工作的他，為了回饋疫情期間辛勞的警察、消防、醫護及防疫人員，只要憑證來店消費即可享九折優惠。