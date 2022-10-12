國門明開放　林佳龍：夜市掃街拚疫後觀光客倍增

民進黨新北市長候選人林佳龍今（12）日晚間，在立委張宏陸、市議員何博文 、戴瑋姍、議員候選人黃淑君、山田摩衣、石一佑陪同下，前往板橋湳雅夜市，向每一位夜市攤商及市民朋友拜票。針對明日台灣正式敞開國門，曾任交通部長的林佳龍在受訪時也表示，期待政府可以做觀光業的後盾，提出百億觀光發展基金的計畫，希望讓新北市疫後觀光客倍增，在未來四年內，能夠回到疫情發生前，甚至進一步倍增在新北的觀光客。
林佳龍表示，疫情告一個段落，台灣國境鬆綁開放，這對台灣來講是個非常重要的時刻，特別今天觀光旅宿業組織超過千人的後援會，大家迎接疫後經濟的復甦，過去自己也和觀光業者並肩作戰，在疫情海嘯的衝擊之下，大家一起歷經了紓困、振興，一直到現在能夠開放國門，期待台灣成為全世界疫後觀光的第一站。
林佳龍指出，明天不管是機場或是港口開放，大家還是會做好防疫的工作，也期待政府可以做觀光業的後盾，會好好規劃並提出百億觀光發展基金的計畫，北市有非常好的觀光資源，像是大東北角和北海岸等等，要讓新北市29區「區區有勝點」，能夠迎接國際觀光客的來臨，做好食、宿、遊、購、行產業的整合，讓新北市疫後觀光客倍增，觀光大發展。
林佳龍近期在選前倒數階段展開陸戰進行地方基層大掃街行程，林佳龍說到，從接觸每一個市場裡不管是店家或是顧客，都可以感受到熱情的支持和鼓勵，握緊每一雙手，也期待用最直接的巷戰方式走入人群，最後的衝刺，百場的市場掃街，來帶動選前的熱情，會越來越有信心。