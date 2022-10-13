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限5天！7-11日清泡麵買一送一　全家虎斑雪糕、軟糖半價

▲7-11本周祭出日清豚骨湯味速食麵、能量飲、白米、泰國手工皂買一送一優惠。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11本周祭出日清豚骨湯味速食麵、能量飲、白米、泰國手工皂買一送一優惠。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-13 00:09:20

超商本周限定優惠更新！7-11明（14）日起限時5天開跑，本周共4款商品買一送一，其中最大亮點當屬日清豚骨湯味速食麵，單碗原價高達59元、平均特價不到30元，立刻引起網友熱議：「屯京拉麵上次3月訂8月才到貨」、「泡麵買一送一就是先買起來再說」。此外，奇動能量飲（39元）、天然米食的白米1.5公斤（299元）、泰國Arbimian手工皂（249元）也是買一送一。討論度較高的還有國際牌電池4入特價59元，3號電池、4號電池都是6.6折。

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▲7-11優惠限10月14日至10月18日，部份商品需刷特定條碼才有特價。（圖／業者提供）
▲7-11優惠限10月14日至10月18日，部份商品需刷特定條碼才有特價。（圖／業者提供）
為了慶祝台灣今（13）日開始邊境解封，7-ELEVEN自10月13日起至10月16日限時4天舉辦「樂解封」活動，共超過30款商品同價位「第三件0元」，包括民眾最愛的CITY系列、團聚必備的飲料、零食、糖果，以及安撫蠢蠢欲動期待海外旅遊的進口零食、用品等都是買2送1，相當於全部都是6.7折，以超商來說是很不錯的折扣。

▲7-11今日起限時四天，超過30款指定商品「第3件0元」，等於全面6.7折。（圖／業者提供）
▲7-11今日起限時四天，超過30款指定商品「第3件0元」，等於全面6.7折。（圖／業者提供）
全家會員優惠即起至10月16日前，本周明顯將5折商品都集中到周末「康康5」，因此會員優惠中並無半價商品，大多是「買2送1」或「加10元多1件」。買2送1的代表商品有茉莉蜜茶、光泉豆米漿系列、農心辛碗麵，等於都是6.7折。而「加10元多1件」商品若原價較高，相對來說更划算，首推百奇餅乾棒9袋入原價189元、兩袋199元，5.3折直逼半價；亮點商品還有桂冠冰淇淋大福（59元）及POLS脆皮雪糕（49元）也是加10元多1件，最低5.8折起。

▲全家即日起至10月16日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
▲全家即日起至10月16日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
每周末限時三天登場的「康康5」，優惠品項愈來愈豐富，明（ 14）日連續三天開跑，本周併入2款現煮飲品，可惜並不是買一送一、且不提供寄杯服務，大杯極選美式（55元）兩杯65元約5.9折、大杯仙女紅茶（40元）兩杯50元約6.3折。最讓網友驚豔的反而是曼陀珠、比菲多益生菌軟糖同品牌任選買一送一，等於曼陀珠平均11元、益生菌軟糖每袋平均15元。其他還有阿奇儂虎斑巧克力雪糕（49元）、健酪乳酸氣泡飲（28元）、泰山海鹽檸檬補給飲料（29元）及天然米食壽司米1.5公斤（199元）都是買一送一。

▲「康康5」自10月14日至10月16日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自10月14日至10月16日登場。（圖／全家提供）
萊爾富即日起至10月16日也有會員限定好康，本周9款促銷商品中，買一送一代表和7-11一樣是奇動能量飲，其他飲品則是2件55元、加10元多1件，折幅約在6.1至6.6折。新品有超涮嘴零食，號稱吃了就會爽的台灣魔力爽素腰花，原價59元、特價2件99元，約是8.4折。

▲萊爾富即日起至10月16日祭出會員限定優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富即日起至10月16日祭出會員限定優惠。（圖／業者提供、記者整理）
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