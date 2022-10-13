限5天！7-11日清泡麵買一送一　全家虎斑雪糕、軟糖半價

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全家會員優惠即起至10月16日前，本周明顯將5折商品都集中到周末「康康5」，因此會員優惠中並無半價商品，大多是「買2送1」或「加10元多1件」。買2送1的代表商品有茉莉蜜茶、光泉豆米漿系列、農心辛碗麵，等於都是6.7折。而「加10元多1件」商品若原價較高，相對來說更划算，首推百奇餅乾棒9袋入原價189元、兩袋199元，5.3折直逼半價；亮點商品還有桂冠冰淇淋大福（59元）及POLS脆皮雪糕（49元）也是加10元多1件，最低5.8折起。
每周末限時三天登場的「康康5」，優惠品項愈來愈豐富，明（ 14）日連續三天開跑，本周併入2款現煮飲品，可惜並不是買一送一、且不提供寄杯服務，大杯極選美式（55元）兩杯65元約5.9折、大杯仙女紅茶（40元）兩杯50元約6.3折。最讓網友驚豔的反而是曼陀珠、比菲多益生菌軟糖同品牌任選買一送一，等於曼陀珠平均11元、益生菌軟糖每袋平均15元。其他還有阿奇儂虎斑巧克力雪糕（49元）、健酪乳酸氣泡飲（28元）、泰山海鹽檸檬補給飲料（29元）及天然米食壽司米1.5公斤（199元）都是買一送一。
萊爾富即日起至10月16日也有會員限定好康，本周9款促銷商品中，買一送一代表和7-11一樣是奇動能量飲，其他飲品則是2件55元、加10元多1件，折幅約在6.1至6.6折。新品有超涮嘴零食，號稱吃了就會爽的台灣魔力爽素腰花，原價59元、特價2件99元，約是8.4折。
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