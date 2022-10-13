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今起限四天！7-11慶解封「第3件0元」　卡布奇諾1杯30元

▲7-11慶祝邊境解封，今日起限時四天，超過30款指定商品「第三件0元」，APP同步推出中杯卡布奇諾10杯300元。（圖／業者提供）
▲7-11慶祝邊境解封，今日起限時四天，超過30款指定商品「第三件0元」，APP同步推出中杯卡布奇諾10杯300元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-13 06:40:00

台灣睽違長達兩年多，終於迎來邊境解封的好消息，隨著政府宣佈邊境管制正式解封，意味著全民將逐步回歸到正常生活。7-11今（13）日起限時四天慶祝解封，挑選超過30款指定商品祭出同價位「第三件0元」，其中包括民眾最愛的大杯美式、冰淇淋紅茶，等於6.7折；APP同步開賣中杯卡布奇諾10杯300元、CITY TEA純奶茶10杯350元等組合優惠價。全家則推出FMC保健品5.8折優惠，且買1款FMC保健品就送5杯中杯經典拿鐵。

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慶祝今（13）日起台灣邊境正式解封，7-ELEVEN今起限時四天發動「樂解封」活動，超過30款指定商品祭出同價位「第三件0元」，包括民眾最愛的CITY系列，以及飲料、零食、糖果都有，其中不乏進口零食、用品皆在優惠中，相當於「買2送1」是6.7折，以超商來說是很有誠意的折扣幅度。人氣最高的CITY系列飲品，黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶、哈根達斯拿鐵冰沙、精品拿鐵、大杯美式都是第三件0元，換算下來大杯美式平均30元。

▲7-11今日起限時四天，超過30款指定商品「第3件0元」，等於全面6.7折。（圖／業者提供）
▲7-11今日起限時四天慶祝解封，超過30款指定商品「第3件0元」，等於全面6.7折。（圖／業者提供）
針對旅客出入頻繁的觀光景點、交通轉運型、國際機場等門市及商場，7-ELEVEN也將強化酒精、口罩等防疫用品的專區陳列，10月18日前加碼舒潔迪士尼旅行包柔膚面紙70抽、舒潔淨99抗菌濕巾10抽等超過20款商品買1送1，方便旅客就近補給。

近期天氣明顯轉涼，OPEN POINT行動隨時取同步開跑「秋饗10光」主題活動，今（13）日起至10月18日一連6天，CITY系列指定飲品享10杯組合優惠價，包括中杯卡布奇諾、經典純奶茶／純奶青、CITY CAFE指定風味飲系列（冰）、精品美式、CITY PEARL咖啡／抹茶珍珠歐蕾等飲品，都有10杯組合特價，《NOWnews》幫算折扣一目了然。
🟡秋饗10光｜APP、10/13至10/18
📍中杯卡布奇諾10杯300元，6.7折（單杯原價45元，平均特價30元）
📍純奶茶／純奶青10杯350元，7折（單杯原價50元，平均特價35元）
📍CITY CAFE指定飲品任10杯460元，7.1折（單杯原價65元，平均特價46元）
📍精品美式10杯500元，6.3折（單杯原價80元，平均特價50元）
📍咖啡／抹茶珍珠歐蕾任選10杯520元，6.9折（單杯原價75元，平均特價52元）

▲APP行動隨時取同步推出CITY系列指定飲品10杯組合價，包括卡布奇諾平均30元、精品美式平均50元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲APP行動隨時取同步推出CITY系列指定飲品10杯組合價，包括卡布奇諾平均30元、精品美式平均50元。（圖／7-ELEVEN提供）
 全家響應世界保健日，即日起至11月1日期間，到門市買FMC系列保健品任2款，包含B群、益生菌膠囊、金盞花葉黃素膠囊、蔓越莓益生菌、活力高鐵錠、接骨木莓複方膠囊共6款，原價每瓶600元、會員特價任2瓶699元，相當於5.8折，且10月19日前買FMC保健品任1款，加碼送中杯經典拿鐵5杯（價值275元），買2款FMC保健品則送10杯。

▲全家FMC保健品任選2件699元，10月19日前買1件再送5杯中杯經典拿鐵。（圖／業者提供）
▲全家FMC保健品任選2件699元，10月19日前買1件再送5杯中杯經典拿鐵。（圖／業者提供）

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