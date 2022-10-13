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企業十八年排球聯賽 三大亮點曝光

▲企業排球18年。官方提供
▲企業排球18年。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-13 09:16:00

企業十八年甲級男女排球聯賽熱鬧展開，今年賽季標語「登上巔峰－TO THE TOP」，主視覺傳遞「輝煌時刻、團結奮鬥」概念，場上放手一搏，場下與球迷團結一心，共享每個輝煌時刻。

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企業排球十八年記者會亮點分別為全新標語「登上巔峰－TO THE TOP」、仿照記者會環節巔峰對談和七位全新外籍球員共聚一堂，開啟全新篇章。

企排排球十八年全新標語「登上巔峰－TO THE TOP」，期望藉由標語刺激球員，讓球員超越自我，從一次次的攻擊中找到自己的自信，堅信自己是最好的球員，帶領球員登上巔峰－TO THE TOP。

排球協會理事長龔建榮期望選手們貫徹「球不落地，永不放棄」的精神，結合今年標語「登上巔峰－TO THE TOP」，超越自我，登上巔峰。

企排排球十八年開幕記者會，會中環節「登峰對談」仿照記者會模式進行，讓球員以活動環節方式適應未來記者會，更是透過對談方式更加了解球員的想法及目標，其中新北中國人纖的邱雅慧笑談今年最大的假想敵就是自己，期許今年能夠突破自己並且登上巔峰，屏東台電的戴儒謙則是期許今年能夠獲得最佳攻擊手的殊榮，更是自信道對於自己進攻能力有自信，在簡短的會談中卻以強大的意念震懾全場，今年賽後記者會期望清楚記錄下每位選手賽後心情及想法，以及教練團觀點；教練團同時也可以透過媒體為球隊發聲或加油打氣，為選手和球隊喊話，齊心打造榮耀時刻。

眾星雲集的連莊排今年重磅回歸企排賽場，陣中除了多位中華隊砥柱，更邀請來自於菲律賓籍旅日選手布萊恩（Bryan Bagunas）加盟連莊排球隊，將不同文化的風氣殺入企排十八年賽場中。

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