高球／抗風成功!　王偉軒獨居領先

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前兩回合結束，大會取總桿高於標準桿9桿的153桿共57位選手（包含2位業餘球員），晉級後兩回合決賽。這個晉級線已創下今年最多桿的晉級桿數。今年五月初在台灣高爾夫俱樂部三花TPGA錦標賽是以兩回合高於標準桿八桿的152桿以內選手晉級決賽。
第三回合仍分別自第一洞及第十洞兩邊同時開球，第一組於上午7點出發，最後一組於上午8:30出發。獨居領先的王偉軒不畏強風，開球穩定，鐵桿也打出水準（14個洞成功打上果嶺），28推更助他抓下七隻小鳥及一個柏忌，今日最佳代表作是在第4洞，第二桿打上果嶺，距洞20呎，一記90度垂直角度下坡推桿一推進洞，漂亮抓鳥。
另外，第11與第17洞兩個五桿洞都是一切一推輕鬆抓鳥；在長324碼的第7洞四桿洞，一桿就轟上果嶺，12呎老鷹推桿未進，也輕鬆射鳥；由上打下的第15洞四桿洞長398碼，開球超越果嶺，18呎老鷹推桿未進，也穩穩抓鳥。其他兩洞小鳥推桿都是3-5呎。
他說：「風勢雖然依舊很強，不過風向與首回合差不多，我的開球木桿狀況很好，心中自有定見，擊球距離很有信心。加上今天的旗位沒有昨天那麼難，所以打出好成績。」
「台灣一哥」林文堂第二回合前九洞起伏較大，雙柏忌與老鷹各一，36桿；後九洞鐵桿推桿都準，射下四鳥，另有一柏忌，33桿；他一下場第一洞因風大未能打出原先設定的球，吞下「雙柏忌」，不過也在較短的四桿洞第7洞，開球在果嶺邊，距洞15碼，第二桿直接切進洞獵鷹；後九洞，四隻小鳥只有第11洞是15呎小鳥推桿，其他三洞都是7 呎與OK小鳥。第13洞受強風影響，出現三推吞下唯一柏忌。
出身多風新豐球場的阿堂說，自己打得「很棒！」雖然風很亂且比第一回合更強，挑戰性更高，不過要用頭腦打球，擊球不能打高，但又要注意距離與方向，他指：「連推桿都要抓風！因為陣陣強風有時把人與球都吹得會晃動。」他今天的推桿佳，27推。
自第10洞出發的蔡雨達，前九洞連三洞都因5呎保帕未推進，出現三推，苦吞三個柏忌，所幸後面又抓下三隻小鳥補平；回九後，雖然有兩洞柏忌，不過在第7洞一桿打上果嶺，一記20呎長推獵下老鷹，再補回來，最後一洞第九洞五桿洞抓鳥，最後以低於標準桿一桿作收。
「阿昌」詹世昌則是前九洞遇到亂流，因風大與切桿不理想，吞下四個柏忌只賺到一鳥，39桿；還好後九洞恢復正常，打出水準，有三洞都是6-9呎的小鳥推桿，第11及第17洞兩個五桿洞也都抓鳥。他表示，風勢強勁時，旗位難易度平均中和一下較佳，天候因素一定要考慮進去，今天他的推桿還不錯，26推，其他木桿與鐵桿算是普通正常表現。
這項比賽由仰德集團及TPGA主辦，再興高爾夫俱樂部協辦；這也是仰德集團今年繼復辦隸屬亞巡賽的仰德TPC錦標賽後，再次單獨冠名舉辦的一場台巡公開賽及第五場男子職業賽；並是再興球場相隔21年後，再次作為台巡男子賽的比賽球場。
仰德集團今年除了冠名贊助亞巡仰德TPC錦標賽以外，並在台巡賽舉辦兩場包括肇喜登峰巡迴賽的仰德公開賽與單獨冠名贊助的這場比賽，ThreeBond挑戰巡迴賽也冠名贊助兩場包括仰德挑戰賽老爺站與仰德挑戰賽大崗山站，是台灣推動男子職業運動最有力的推手之一。