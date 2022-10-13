解封首日　泰國首發團抵桃園機場

台灣國門自今（13）日0時起解封，許多觀光客引頸期待來台旅遊，全球首發團來自泰國的45位旅客，於昨晚搭乘台灣虎航自廊曼機場（Don Mueang Airport）起飛，今日凌晨0時16分飛抵台灣桃園機場。交通部觀光局局長張錫聰率領喔熊組長歡迎這群以行動展現台灣觀光熱愛的旅客，除了贈送每人一份台灣特色伴手禮，還特別籌劃首發團「台灣旅遊超級禮包」幸運抽獎活動，抽出1位幸運得主，正式宣告台灣邊境旅遊再開，歡迎全世界的旅客來台觀光。
這次首發團中，經常分享台灣旅遊經驗的泰國知名網紅奇恰拉（Kitcharat Nartetamrongsutt），也在今天晚上搭乘虎航班機前往台灣。奇恰拉今天特別打扮成卡通美少女戰士造型，一步入桃園機場立客受到觀光局以及下榻飯店人員的熱烈歡迎。
張錫聰指出，疫情對台灣觀光影響將近兩年半的時間，跨境旅遊停辦，台灣觀光業界也非常辛苦，今日重新啟動跨境旅遊對台灣觀光是再生跟重建的機會，從今天開始希望能把過去只有國旅市場經營的型態，恢復到疫情前完整的觀光旅遊市場。
張錫聰表示，國境開放後，入出境旅遊重啟、限團令也解除，雖然跨境旅遊重啟有很多計畫要開始同觀光業力拚台灣跨境旅遊市場重新建立，雖無法立即達到疫情前的規模，但也不能等太久，必須把握時間，觀光局及中央地方觀光單位及產業都要團結。。
張錫聰說，目前跨境旅遊部份還需要調整，期待將來有關防疫措施也會鬆綁到「0＋0」的階段，市場也會逐漸完整，各種觀光產業從業人員能迅速回歸，讓台灣觀光產業再更上層樓。
張錫聰提到，在全力展開國際觀光的同時，要維護好國內旅遊的市場，讓出境跟國旅能平衡、入境能再增加，讓台灣觀光市場重建後趨向完整良性的觀光循環發展。
觀光局表示，今日首發團泰國旅客不到3小時完售，邊境鬆綁首日即有日、韓、新、馬、泰、越等各國媒體業者，共計20團245位旅客來訪，熱情支持台灣觀光進行踩線，預計至10月底將有230團，3630人來台觀光。