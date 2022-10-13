白宮國家安全戰略重申對台承諾　支持台灣自衛

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在全球優先目標上，首先是在與中國的競爭中脫穎而出並遏制俄羅斯，其次是在氣候與能源安全、疫情、糧食、武器控制與非核擴散、恐怖主義等共同挑戰尋求合作，同時在科技、網路與經貿領域形塑規範。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在電話簡報中表示，現在已進入2個基本戰略挑戰的決定性10年，一是大國之間為塑造國際秩序未來而展開的挑戰，一是要因應一系列跨國挑戰。在這個決定性的10年，對於定義競爭條件，尤其是與中國的競爭，以及因應巨大挑戰至關重要。
蘇利文指出，在地緣政治領域，中國是美國最重大的地緣政治挑戰。雖然這在很大程度上在印太地區帶來影響，挑戰也存在全球層面。
文件在談及台灣時表示，維護台海和平穩定對區域與全球安全與繁榮至關重要，是國際社會關注焦點，也是美國長期利益所在。美方反對任何一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，也會持續遵循台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策。
文件並重申，美國堅守台灣關係法承諾，支持台灣自我防衛，並維持美國能力，以抵抗任何對台灣訴諸武力或脅迫等行動。
文件也提到，會持續尋求新方是以整合並深化在印太與歐洲的聯盟，包括提振七大工業國集團（G7）功能，並與其他目標一致國家往來，當歐洲盟友夥伴在印太地區扮演積極角色，包含支持台海航行自由與維持和平穩定時，才符合美國最佳利益。（編輯：陳正健）1111013