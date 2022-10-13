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秋颱最快明生成！週末再炸雨彈　「共伴效應」恐釀致災雨

▲下週日、一(16、17日)因「共伴效應」北部、東半部有「致災」的大量降雨，其他地區亦有較大雨勢。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
▲下週日、一(16、17日)因「共伴效應」北部、東半部有「致災」的大量降雨，其他地區亦有較大雨勢。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）

編輯中心/綜合報導

2022-10-13 06:32:33

中央氣象局表示，今、明（13日、14日）兩天東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；臺灣東北部地區及基隆北海岸有雨， 桃園以北、東部、東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，今日恆春半島亦有局部短暫雨，東北部地區並有局部大雨發生的機率。

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今天(13日)晨氣溫較昨晨略升，截至4：53平地最低氣溫為苗栗公館鄉的18.3度，最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天(13日)大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲，各地氣溫稍回升，北台仍偏涼，中南部日夜溫差大。北部約20至26度，中部19至32度，南部20至33度，東部20至31度。明天(14日)下半天起迎風面水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部多雲時晴。
 
吳德榮說明，最新模式模擬顯示，週六(15日)熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。下週日、一(16、17日)因「共伴效應」北部、東半部有「致災」的大量降雨，其他地區亦有較大雨勢。下週一晚起冷空氣南下，北台轉濕冷。週二(18日)北部、東半部仍有明顯降雨，北台濕冷；中南部降雨停歇。下週三(19日)天氣好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台涼冷、中南部日夜溫差大。
 
未來兩、三天內，關島東、西方海面的熱帶擾動，都有發展成颱的機率。最新(12日20時)歐、美模式系集模擬顯示，關島西方的擾動，下週日、一最靠近台灣。其可能路徑包括在1.進入巴士海峽、逼近台灣南端，緩慢移動並打轉，「共伴效應」將為北部、東半部帶來「致災」的大量降雨，南部亦可望有一些降雨，但離完全紓解「曾文水庫」的缺水，則還有段差距。

2. 通過巴士海峽後再往西南進入南海，仍有「共伴效應」為北部、東半部帶來大量降雨的機率。3.在台灣東側即北轉，但最新資料顯示其機率已降低。週末起系集模擬路徑漸趨分歧，反映台灣附近大氣環境複雜，有較大的「不確定性」，模式會持續調整，應密切觀察。（編輯：陳苾暐）

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