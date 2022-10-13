秋颱最快明生成！週末再炸雨彈　「共伴效應」恐釀致災雨

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吳德榮說明，最新模式模擬顯示，週六(15日)熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。下週日、一(16、17日)因「共伴效應」北部、東半部有「致災」的大量降雨，其他地區亦有較大雨勢。下週一晚起冷空氣南下，北台轉濕冷。週二(18日)北部、東半部仍有明顯降雨，北台濕冷；中南部降雨停歇。下週三(19日)天氣好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台涼冷、中南部日夜溫差大。
未來兩、三天內，關島東、西方海面的熱帶擾動，都有發展成颱的機率。最新(12日20時)歐、美模式系集模擬顯示，關島西方的擾動，下週日、一最靠近台灣。其可能路徑包括在1.進入巴士海峽、逼近台灣南端，緩慢移動並打轉，「共伴效應」將為北部、東半部帶來「致災」的大量降雨，南部亦可望有一些降雨，但離完全紓解「曾文水庫」的缺水，則還有段差距。
2. 通過巴士海峽後再往西南進入南海，仍有「共伴效應」為北部、東半部帶來大量降雨的機率。3.在台灣東側即北轉，但最新資料顯示其機率已降低。週末起系集模擬路徑漸趨分歧，反映台灣附近大氣環境複雜，有較大的「不確定性」，模式會持續調整，應密切觀察。（編輯：陳苾暐）