行政院「王牌小編」輕生！鄭運鵬美女幕僚嘆：男友過世了

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓璟述說著他與男友共同度過的許多點滴，表示「明明這麼宜家，他卻大男人又愛面子，所以出遊、外出吃飯以及生活家用，大都是他付錢，說來說去，在這段關係裡，我接受的比付出的，還要多太多太多了，可惜的是，人一旦過世後，對於自己是什麼模樣的話語權，似乎就在別人身上了」。
韓璟表示「最近聽到、看到，好多實際上根本沒有在我身上發生過的事，明明一段感情裡，真實故事內容只有當事人最清楚，我以為是這樣的，在那些扭曲的詭異的獵奇的鬼故事裡面，其中一條世界線，是堅稱我們已經結婚，可惜這條世界線永遠不可能成真了，經歷連續好幾天的衝擊與奔波，自知現在的身心狀態都非常不好，此刻的我，可能得先放下很多事情，來好好整理自己，因此，我要向期望在這裡持續看到歡樂小天地的各位，說聲抱歉。等我好一點了，我會再回來，只是我目前不知道要多久，願大家都能珍惜身邊的人，好好照顧自己。
據了解，10月9日周男家人曾前往三重分局三重派出所報案失蹤，當時親友接到周男電話，周男透露自己「心情不好」，隨後掛斷。等親友再回撥，周男手機已無法打通，親友察覺有異趕緊向警方報案尋人，不幸仍發生憾事。警方已通知家屬確認身分無誤，檢察官相驗後認為沒有外力介入，遺體已發還家屬。行政院發言人羅秉成表示，周男日前因私人因素而輕生，令人深感遺憾與不捨，行政院長蘇貞昌也特別感謝其生前在工作上的努力與付出，並向其家屬深致哀悼之意，也指示政院同仁全力協助家屬處理後事。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995