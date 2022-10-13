快對身分證！德州鮮切牛排「免費送豬肋排」 這家買1送1
Texas Roadhouse德州鮮切牛排歡慶8週年，10/18～11/7祭出優惠雙重奏，身分證或護照之指定證件號碼對中「1、0、2、5」四碼，消費任一週年慶鮮切牛排組合餐「免費送豬肋排半份」，並另外加贈「四骨豬肋排兌換券」乙張；而且10月壽星用餐可享「全桌飲品買1送1」好康。TGI FRIDAYS則是每週五沙朗牛排限定餐廳買1送1。
美國知名連鎖牛排Texas Roadhouse德州鮮切牛排，主打手工鮮切低溫熟成牛排、軟嫩火烤冠軍豬肋排等豪邁大份量美食，搭配美國西部風格店裝的熱情氣氛，相當適合多人聚餐；幸運的話還可以看到店員跳舞炒熱氣氛。剛進駐台灣時，便因牛排部位選擇眾多、還可以自由選擇熟度，讓不少饕客趨之若鶩。
歡慶8週年祭出優惠雙重奏，10/18～11/7本人持「指定證件」身份證字號（本國籍健保卡與駕照也可）、居留證統一編號及國外護照號碼（外國籍），含「1、0、2、5」四碼（數字不需排序），內用消費點購任一週年慶鮮切牛排組合餐「送冠軍豬肋排半份」乙份（ 價值545元，不含配菜），並另外加贈「四骨豬肋排兌換券」乙張（價值320元），每桌僅限兌換乙份；而且10月壽星用餐還可享「全桌飲品買1送1」，贈送飲品以價低者計。
祭出優惠的週年慶鮮切牛排組合餐裡，共有1份牛排＋2道鮮製配菜＋2杯可續杯飲料，除了可自由選擇火烤德州牛排、菲力圓舞曲、達拉斯菲力牛排、紐約牛排、肋眼牛排，也有不同份量可選。
同樣供應道地美式食物的TGI FRIDAYS餐廳，也有限定餐廳每週五「沙朗牛排買1送1」的優惠活動，只要出示「優惠畫面」即可享有好康。提醒沙朗牛排一律提供指定七分熟度，而且配菜也固定搭配季節時蔬、薯條；每桌每次至多買二送二。
今年度10/1～10/24每週五，西門餐廳限定；10/1～2022/12/9每週五，松高餐廳限定；10/1～12/16每週五，林森、環球、桃園、英才、台南新天地、夢時代餐廳限定；10/14～12/16每週五，信義、美麗華、中壢、台茂、SKM Park餐廳限定。