台股早盤平盤游走 0+7實施！觀光股點火、航空卻慘綠
美股四大指數昨（12）日皆收跌，台北股市今（13）日開高走平，早盤來到平盤上下遊走。權值股台積電今日下午法說會登場，早盤漲4元，來到401.5元左右。聯電也漲0.5%，來到36.9元。其他重要電子股如聯發科、鴻海小跌。國巨、友達、群創與日月光小漲。而今日台灣實施入境「0+7」政策，免居家檢疫，部分觀光概念股點火，如老爺知、夏都、亞都、海灣、六角與雲品漲1到4%之間，但航空雙雄卻因為外資出具的報告而慘綠。
美股道瓊指數下跌28.34點，或0.1%，收29210.85點；那斯達克指數下跌9.09 點，或0.09%，收10417.1點；標普500指數下跌11.81點，或0.33%，收3577.03點；費城半導體指數下跌19.9點，或0.90%，收2198.6點。
台北股市今日開盤漲27.16點，加權股價指數以13108.40點開出，之後走勢在平盤上下游走。晶圓代工龍頭、權值股台積電今日下午法說會登場，早盤漲4元，來到401.5元左右。聯電漲0.5%，來到36.9元。世界先進漲1%以上、力積電漲0.5%。
其他重要電子股，如聯發科、鴻海小跌。國巨漲0.7%，相對強勢。友達與群創、日月光小漲。大立光下午同樣法說會，但早盤弱勢跌逾1%，來到1720元，旺宏跌幅也有1%以上。
而外資出具報告，認為油價高漲、成本增加，解封題材之前已經漲過，因此今日航空雙雄慘綠，長榮航一度跌停，後來跌幅收斂，華航跌6%以上。但今日台灣實施入境「0+7」政策，免居家檢疫，部分觀光概念股依舊有火種，如老爺知、夏都、亞都、海灣、六角與雲品漲1到4%之間。