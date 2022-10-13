國境解封！「睽違938天」桃園機場湧人潮 出國旅客嗨翻
睽違938天！台灣今（13）日國境終於解封，持續快3年的組團禁令也布取消，入境旅客今起全面實施0+7，包括外籍生和移工入境也適用，防疫旅館也全面退場。《NOWnews今日新聞》今日上午實際走訪桃園國際機場，現場一早就湧入不少準備第一批衝出國門的旅客，提著大包小包的行李辦理出境手續，臉上的喜悅和興奮完全無法掩蓋，在國內悶了將近3年，不只旅客，連旅遊業者都感動表示：「好久不見的自由，終於回來了！」
今天一早參與25人商務團的陳先生表示，已經2年多沒有出國，過去平均1年會出國2~3次，這次是和朋友一起飛往新加坡，行程部分是在幾個月前就規劃好了，今天「剛好搭上」解封潮，覺得非常幸運，至於目前國內每日確診人數仍達4、5萬，對此陳先生說道：「我是不太擔心，就是做好個人防護，全程把口罩戴好」。今天一早心情就相當亢奮他也在機場歡呼：「我們終於要出國！」
同團的女成員指出，這次到新加坡是安排5天4夜的行程，主要是和公司成員一起去開年會，順便到當地遊玩，長達3年沒出國的她昨晚就興奮的睡不著覺，但就算如此，即將起飛的旅程仍讓她一早就神采奕奕，她特別強調，公司早就規劃好出國的日期和行程，自己也準備好回國「3+4」的防疫，但恰巧碰上今日國門解封，幾個禮拜之前得知消息就感到特別幸運，希望未來能持續規劃更多自由行的旅程，享受睽違已久的國外之旅。
該商務團領隊劉小姐也補充，自從疫情爆發後，自己已經長達2年8個月沒有接到國外團客，因此自己格外期待、也榮幸有這次機會出團；她強調，旅遊業雖然開心看待國門解封，但防疫的部分仍是重要課題，這次出團除了有請旅客隨時注意自身健康狀況外，也要求在國外、機艙或密閉空間都一定要戴好口罩；保險部分，由於出國的旅平險不包含在旅責險範疇，因此若旅客有疑慮，旅行社也都會提供額外的旅平險加保，希望為來國門解封除了替旅行業再開一扇窗外，也讓更多國人能到國外透透氣。