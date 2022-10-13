台美產業緊密合作　王美花：是推動世界經濟的「夢幻隊」

首度在美國舉辦的「台灣形象展」於12日揭幕，台美企業論壇也於當日上午舉辦，王美花率領訪美團企業，與美方舉辦企業論壇，與會業者包括半導體相關業者、雲端及網通設備、電動車、ICT、汽車產業等等，共計40家業者與會，就如何強化雙方供應鏈合作與韌性交換意見，有助台美業者結合彼此力量，建構更完善的產業生態系，及更緊密的雙邊夥伴關係。
經濟部說明，台美在全球供應鏈扮演重要角色，過去台美間已建立各種包括EPPD、TTIC等產業合作的對話平台，雙方在半導體、電動車及下世代通訊等關鍵產業，可望持續扮演重要供應鏈夥伴，並在關鍵產業領域舉辦各式活動，持續促進雙方業者交流互動。
王美花於開場致詞時表示，台美經貿合作正在快速升溫，2018年，台灣是美國第11大貿易夥伴，2021年，已經是第8大貿易夥伴，她指出，台美企業的共同目標包括共同因應全球經濟的變局、建構更強韌安全的產業鏈結、讓台美產業合作成為掌握未來商機的關鍵拼圖，並表示，台美產業合作，正是推動世界經濟前進的「夢幻隊」。
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至於近期台海情勢與全球供應鏈韌性受到矚目，王美花說，台灣不僅有決心守護自由民主體制，也持續提升自我防衛能力，「台灣的重要性已被世界看見，不只地緣重要性，更是全球產業鏈的關鍵。」
她進一步表示，當台灣受影響，全世界的經濟，包括中國在內，都會受非常大的傷害，沒有國家可以倖免，任何一個理性的領導者，都必須要三思破壞區域穩定的行動，「台灣人民不是第一天面對威迫，我們從不挑釁，但也絕不退縮」，而台灣與美、歐、日等理念相近盟友的合作，將是世界維持安全與繁榮的關鍵。