專訪／林右昌是立基！蔡適應憶共事6年　盼延續基隆信仰

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他進一步說，以前很多人不好意思說出「我是基隆人」，但現在不一樣了，大家不會因為基隆感到丟臉，甚至還會感到光榮，自然「三高」就降低了。「即使是同一座城市，但這就是不同市長可以帶給城市不同發展的最大差別」。
蔡適應強調，一個城市不可能永遠達不到目標，只要有一個認真、有心、有想法的領導者，就可以讓城市改頭換面。「過去國民黨執政的基隆，跟現在我跟林右昌努力的基隆是不同的基隆」，民意調查顯示，有80%的市民對基隆改變很滿意，「這就是我跟右昌，中央地方一起打造的基隆」。
談到謝國樑提出「送gogoro」政見引發論戰，蔡適應表示，所有候選人的政見都會被檢驗，但從林右昌的嘴裡說出來，就不是選舉訴求了。謝國樑缺乏財政紀律、破壞預算法，所以林右昌才會說謝國樑這樣的政見是亂提，「市長是最好的市政代言人」，林右昌是基隆的城市設計師，由他親自說明政策就是最好的價值。
蔡適應表示，林右昌過去的經營累積，得到市民肯定與回饋，就是替自己加分最多的部分。2016年自己當選立委後在中央，跟在地方的市府合作，林右昌幫忙他在地方讓市民知道，2人一起做了很多事情，「林右昌用經驗告訴大家，我與他過去站在一起，未來執政當然沒有問題」。
蔡適應強調，自己要接棒林右昌的政策團隊、城市的信仰跟信念，這是對手沒有辦法相比擬的。
至於要怎麼讓市民對於蔡適應的第一任有更多期待，而非只是如同「林右昌的第三任」，蔡適應想都沒想就表示，「這2件事並不衝突」。他說，這代表基隆市民對林右昌2任有信心，希望延續這樣的方向，而自己能夠接棒的另一大原因，正是因為8年來「很多右昌的政策，也是我的政策，否則我如何幫忙基隆市政府爭取中央支持？」