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專訪／林右昌是立基！蔡適應憶共事6年　盼延續基隆信仰

▲蔡適應接受《Nownews今日新聞》專訪指出，此次自己要接棒林右昌的政策團隊、城市的信仰跟信念，這是對手沒辦法比擬的。（圖／記者葉政勳攝）
▲蔡適應接受《Nownews今日新聞》專訪指出，此次自己要接棒林右昌的政策團隊、城市的信仰跟信念，這是對手沒辦法比擬的。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／基隆報導

2022-10-13 10:16:202022-10-13 10:42:06

民進黨立委蔡適應此次競選基隆市長的口號「接棒基隆 延續光榮」讓人印象深刻。談起接棒，是要接起現任市長林右昌改造基隆之棒，要延續的，則是林右昌從過去國民黨執政手中找回的光榮感。他接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，自己要接棒林右昌的政策團隊、城市的信仰跟信念，也深知林右昌的經營讓市民肯定、信任，這是自己的最好立基，未來要在這個立基上，繼續帶領基隆向前。

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▲林右昌任期屆滿，蔡適應力拚接棒延續基隆光榮。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲林右昌任期屆滿，蔡適應力拚接下改造基隆之棒，延續從過去國民黨執政手中找回的光榮感。（圖／蔡適應辦公室提供）
談到過去基隆「失業率高、離婚率高、自殺率高」等「三高」，蔡適應表示，背後最大的因素，是市民對城市沒有信心，進而反映出來的社會現象。自己與林右昌過去幾年努力推動城市改造，像是國門廣場、正濱漁港等亮眼的建築、公共建設出現了，市民感受到基隆不再灰灰暗暗。

他進一步說，以前很多人不好意思說出「我是基隆人」，但現在不一樣了，大家不會因為基隆感到丟臉，甚至還會感到光榮，自然「三高」就降低了。「即使是同一座城市，但這就是不同市長可以帶給城市不同發展的最大差別」。

蔡適應強調，一個城市不可能永遠達不到目標，只要有一個認真、有心、有想法的領導者，就可以讓城市改頭換面。「過去國民黨執政的基隆，跟現在我跟林右昌努力的基隆是不同的基隆」，民意調查顯示，有80%的市民對基隆改變很滿意，「這就是我跟右昌，中央地方一起打造的基隆」。

▲蔡適應近來深入大街小巷，力拚接棒林右昌優質施政，延續基隆光榮。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲林右昌近來利用公餘時間，與蔡適應一同深入大街小巷，力拚優質施政順利交棒，基隆市民持續擁有光榮感。（圖／蔡適應辦公室提供）
談到謝國樑提出「送gogoro」政見引發論戰，蔡適應表示，所有候選人的政見都會被檢驗，但從林右昌的嘴裡說出來，就不是選舉訴求了。謝國樑缺乏財政紀律、破壞預算法，所以林右昌才會說謝國樑這樣的政見是亂提，「市長是最好的市政代言人」，林右昌是基隆的城市設計師，由他親自說明政策就是最好的價值。

蔡適應表示，林右昌過去的經營累積，得到市民肯定與回饋，就是替自己加分最多的部分。2016年自己當選立委後在中央，跟在地方的市府合作，林右昌幫忙他在地方讓市民知道，2人一起做了很多事情，「林右昌用經驗告訴大家，我與他過去站在一起，未來執政當然沒有問題」。

蔡適應強調，自己要接棒林右昌的政策團隊、城市的信仰跟信念，這是對手沒有辦法相比擬的。

至於要怎麼讓市民對於蔡適應的第一任有更多期待，而非只是如同「林右昌的第三任」，蔡適應想都沒想就表示，「這2件事並不衝突」。他說，這代表基隆市民對林右昌2任有信心，希望延續這樣的方向，而自己能夠接棒的另一大原因，正是因為8年來「很多右昌的政策，也是我的政策，否則我如何幫忙基隆市政府爭取中央支持？」

▲（圖／記者葉政勳攝）
▲談起基隆的改變，蔡適應自信參與其中，更是源源不絕地想把基隆的美好傳遞給更多人知道。（圖／記者葉政勳攝）
▲基隆市在林右昌主政8年之下，城市質感大幅提升，蔡適應力拚延續市民光榮感。（圖／記者黃宣尹攝）
▲基隆市在林右昌主政8年之下，城市質感大幅提升，蔡適應力拚延續市民光榮感。（圖／記者黃宣尹攝）
▲面對對手又大又多的看板攻勢，蔡適應也在近來陸續與黨籍議員合掛看板，力拚接棒基隆、延續光榮。（圖／記者黃宣尹攝）
▲面對對手又大又多的看板攻勢，蔡適應也在近來陸續與黨籍議員合掛看板，力拚接棒基隆、延續光榮。（圖／記者黃宣尹攝）
▲基隆市長林右昌任期屆滿，蔡適應力拚接棒延續城市光榮感與進步建設。（圖／民進黨提供）
▲基隆市長林右昌任期屆滿，蔡適應力拚接棒延續城市光榮感與進步建設。（圖／民進黨提供）

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