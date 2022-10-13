專訪／擴展首都圈！蔡適應合作北北桃 盼年輕人移居基隆
基隆市近年整座城市文化建設增加、城市質感大幅提升，6月時舉辦城市博覽會獲得全國關注，基隆已不再只是外人印象中那個灰暗老舊的「雨都」，而成為新興的文化城。蔡適應代表民進黨參選基隆市長後，進而提出港市發展2.0計畫，要再將基隆推上新高度；此外還要推動基隆與雙北、桃園合作，將大首都圈的年輕人吸到基隆。
蔡適應此次競選主軸是「接棒基隆 延續光榮」，要接下林右昌徹底改變基隆的棒子，延續綠色執政的光榮感。選舉過程中，蔡適應提出四大競選主軸，港市發展2.0計畫是很重要的一環，另外基隆歷史場景大計畫、海洋城市國家門戶計畫，都會是未來施政重點，「一個城市的文化很重要，但過去國民黨長年執政卻不重視這議題」。
蔡適應接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，自己大概是唯一一個有職業軍人背景的首長參選人。中共軍演時，特別把基隆港、基隆市政府列為攻擊區域，他長年的訓練深知要避免戰爭，但這不代表可以完全沒有防衛教育。他表示，擔任市長後，要重點推動「全民國防教育」。
蔡適應說，基隆從前就有重要戰略地位，故有很多防空洞，基隆市民應該要更認識自己城市的歷史與地物，而面對危險時也要全面瞭解國防的重要。
至於談到前些日子很夯的國土重劃問題，蔡適應說，基隆、台北、新北、桃園的行政區要不要重新規劃，有很多面向需要討論，但在這之前，「平台建立是最重要的」，城市發展平台建立起來，讓城市可以合作。
蔡適應表示，「城市合作」比「城市合併」更為優先，否則城市不合作，那合併也沒有用，還只會被邊緣化。
他進一步說明，在大台北首都圈中，4個城市都得扮演重要角色，像是基隆是海洋國家門戶、港口都市，城市空間越來越好，發展海洋地方創生，可以吸引其他地方的人來這裡尋夢，「不是年輕人都去雙北，雙北也會有很多人來到基隆」，這是未來努力的目標。