樂桃重返台灣市場第三條航線 沖繩-台北11月中起飛
樂桃航空今（13）日宣布，將於11月17日起恢復沖繩 – 台北航線的運營，並於10月30日起每天提供東京-台北的航班。預計將於今天下午3點開始販售。
沖繩 (那霸) – 台北 (桃園)航線於2020年3月20日起暫停服務，在睽違大約2年8個月後，以每天一個航班重回台灣市場。此次宣布的)航線為樂桃重返台灣的第三條航線。
樂桃於2021年4月8日起暫停所有國際航班，於2022年8月28日恢復大阪（關西）-首爾（仁川）航線、9月16日恢復大阪（關西）-台北（桃園）航線，東京（成田）航線- 台北（桃園）航線於9月22日開通。東京（羽田）-首爾（仁川）航線於10月30日重啟，12月27日新開大阪（關西）-曼谷（素萬那普）航線。
執行董事森健明表示，感謝在台灣的大家殷殷期盼。從沖繩起飛的國際航班終於將恢復。沖繩-台北航線於2013年9月首航，距離台灣僅一個半小時的沖繩是代表樂桃的基地機場之一，它旨在成為亞洲之間的橋樑。日本與台灣之間的旅行限制已大大放寬，從現在開始，旅客將重新開始往來。透過重啟從那霸、關西、成田到台灣的航班，台灣到日本各地的旅行將更加便捷，樂桃將進一步利用其日本國內線優勢，喚醒各位對日本旅遊的需求與期待。樂桃未來也將繼續擴大國際航點，再次成為通往亞洲的橋樑，我們也希望人們能夠更積極地相互交流，並在2025年吸引更多海外遊客到大阪世博會。
樂桃表示，期許再次成為「亞洲的橋樑」，提供便捷的航空旅行，為振興日本與亞洲各地的交流做出貢獻，將安全運營放在首位，徹底落實防疫措施，希望讓旅客感到安心，並歡迎消費者今年利用樂桃陪您一起享受期待已久的國際旅行，不久的將來，也將有更多飛往台灣的航線回歸。