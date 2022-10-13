解封首日旅遊業狂推「限時優惠」一次看　日韓泰行程瘋殺

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購買日本商品結帳金額滿6,000元就可折抵500元；韓國則主打購買指定一日遊商品滿3,000元折300元、指定體驗行程送防彈少年團T-money Card交通卡，以及獨家猛男秀門票限時下殺8折；東南亞推出蘇美島、普吉島、長灘島等在地體驗行程，售價1,083元起，越南峴港則慶祝首飛推5日機加酒自由行，可選擇10/30或10/31出發，包含星宇航空來回機票、住宿，超值價只要16,900元起。
雄獅
雄獅旅遊即日起祭出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，11月30日前凡報名付訂雄獅指定國外團體旅遊商品（限2023年3月20日前出發，春節及228連假前指定日期不適用，促銷商品除外），即可享免費辦理護照服務，現省1,800元，活動名額無上限。
並於官網推出解封特惠專區，「解封首爾時尚購物小旅行4日」每人最低價19,900元起；還有國人最愛的日本，「冬季北海道函館5日」保證入住3晚溫泉飯店，還有機會參加洞爺湖燈節祭、札幌白色燈樹節等冬季限定祭典，每人最低29,900元起；「解封經典享趣輕奢華泰國無購物5日」每人最低3萬元有找，保證無購物行程、入住1晚文華東方酒店，每團前10位報名旅客再享免泰國簽證費1,200元。
易遊網
即日起到11/13前，國外訂房滿5,888元，輸入「hot588」即可現減588元，滿8,888元輸入「hot888」現折888元；若刷玉山易遊卡或花旗信用卡還有加碼，分別輸入「ez788」及「citi788」，滿5,888元現折788元，輸入「ez1188」及「citi1188」，滿8,888元折1,188元，等於現享超過9折優惠！更好康的是，首次申辦玉山易遊卡，還可享有800元訂房金，國內外飯店無消費門檻可全數折抵。
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