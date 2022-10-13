解封日松山機場首飛日本不到200人 領隊嘆「0+7有盲點」
今（13）日台灣正式上路「0+7」防疫新制，時隔3年國際旅行再度重啟，相較於桃園國際機場一早就人潮洶湧，民眾紛紛迫不及待踏上久違的海外旅行，松山機場國際線首航飛日本羽田機場今早9:00準時起航，但《NOWnews今日新聞》記者現場直擊卻不見出境人潮，據現場地勤透露：「首航班機大約只有150位客人。」今天衝第一波的還都是華航員工開團票出國。現場百威旅遊領隊賴先生也無奈指出：「0+7還是有一些疑慮盲點在，萬一我們客人帶隊出去怎麼樣，我們怎麼辦？」實際詢問民眾看法也說：「還是不太敢出去，畢竟外面還很嚴重。」研判民眾還是對於出國顧忌頗多，還需要一段時間慢慢恢復人氣。
今台灣解封，實際直擊松山機場搶頭香民眾，但國際線可說是門可羅雀，只有少少幾位民眾在登記掛行李。33歲林小姐是華航的空姐，「剛好今天解封公司有班機出去，就趕快趁休假拿票帶小朋友出去玩。」小朋友也在一旁興奮說：「要去迪士尼玩！」林小姐也補充：「過去3年航空業過得真的挺辛苦，我們飛出去都是當天來回航班。」意思就是只能把旅客載出國，空服人員們只能待在飛機上當天回國，「所以解封了，光我們空服員就很期待了。」
另外也有兩位黃姓夫妻跟著同樣是空姐的女兒飛日本，「會去前後大概8天。」問到最想去哪裡玩？黃太太一臉慈祥地提及小孫女：「迪士尼吧！重點是小朋友想去哪裡。」他們也提到：「這次換的日幣沒有很多，去當地刷卡比較方便也划算。」
由於國際線現場實在太少人，記者轉向詢問「解封仍選擇在國內旅遊」的民眾，準備和好姊妹去金門玩的林小姐表示：「沒有感今天0+7上路，只有之前聽說過而已。」被問到是否是因為不知道才沒有安排國外行程？林小姐搖頭否認，直言還想觀望，「因為國外疫情也是蠻嚴重的，所以我們暫時都不會到國外去。」至於若是未來制度等各方面完善後有沒有想去哪玩？林小姐說：「還是想去日本，東京去很多次了，可能之後會想到大阪。」
參加企業員工旅遊的簡先生也透露：「因為員工旅遊早早就安排好（玩國內）了，沒辦法說之前才宣布0+7臨時更改，我們等不到（出國）啊！」只好這次員工旅遊先規劃去澎湖。簡先生也許下願望表示「想去美國」，「因為喜歡釣魚，所以滿想到加州去，陽光明媚還可以有釣魚活動。」至於針對0+7解封的想法，簡先生坦言：「真的方便很多啦，因為大多都是上班族居多嘛，很多人沒有時間再隔離，免隔離一定會是很大的出國誘因。」
不過帶國內團的百威旅遊領隊賴先生對解封卻抱持不同看法，「第一個，旅客很多都是安排家族旅遊或是員工旅遊，這些都已經安排好了；第二個，其實最主要現在解封還是以個人旅遊為主，個人旅遊就是勢必得承擔出去的風險。」賴先生舉例補充：「現在很多我們的客人都也在觀望，詢問的話應該都會明年才會開始。」賴先生無奈指出：「現在雖說這個政策（指0+7），但卻沒有說到非常穩定，我們有個萬一還是要自己承擔那些醫療成本，所以我想這是大家仍有疑慮的地方。」