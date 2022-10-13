遠東新海洋回收防爆球衣夯　世界盃足球賽9國代表隊穿上

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另外，遠東新世紀從事寶特瓶再生回收事業已逾30年，過程中不斷精進回收與研發技術，將廢棄保特瓶製成多種纖維，其中以TOPGREEN®系列在業界最負盛名，廣泛運用於服裝、運動鞋、箱包袋材及汽車內裝飾材，近期更宣佈與7-ELEVEN、統奕包裝在北區的7-ELEVEN門市獨家建置「循環經濟資源回收機」，回收廢棄寶特瓶，再經由遠東新世紀分選、清洗、除汙、提黏的獨家技術，再製成高品質回收聚酯粒，應用於7-ELEVEN門市環保制服及其他商品，構築可持續發展的綠色永續生態圈。
除了寶特瓶之外，舊衣也是民眾經常回收的項目之一，但事實上，礙於技術限制，全球每年仍有數千萬噸的舊衣無法獲得妥善處理。為了不浪費民眾的愛心，遠東新世紀自數年前開始積極投入研發、改善廢舊紡織品回收技術，將舊衣再製成全新的紗線、布料與服飾。今年更升級推出「可視化織物回收聚酯纖維」，不需特殊染色即能在布料上創造出自然的麻花效果。
在Spun Yarn專區內，遠東新世紀也展示不添加任何化學用品，單純藉由物理機械法，將100%聚酯及100%純棉紡織廢料轉化成100%再生短纖紗，製作出實用的衣著、背袋、鞋材及家飾等產品。專區內展示的另一款全新「丹寧回收紗」，則是為廢棄織物創造出時尚且具設計感的丹寧風格。
近年來，環保意識高漲，海洋廢塑議題引起全球關注，不少企業紛紛舉辦淨灘活動，遠東新世紀也與adidas®、海洋環保組織Parley for the Oceans合作「海洋回收紗」專案，將海廢塑料轉化為高附加價值的纖維，再製成運動鞋及服飾，有效攔阻11,000噸以上的塑料汙染海洋。近期更進一步在海洋回收紗的紡絲階段添加色母粒，製作成彩紗，以取代傳統的布料染色製程，可大幅降低能耗與用水量、阻攔海洋汙染，並減少二氧化碳排放。
由於遠東新世紀具備高規格的織造技術、一條龍生產…等特色，且能開發綠色節能纖維、快速反應品牌客製化的需求，因此長年成為國際運動賽事的球衣材料核心供應商之一。今年展場中高掛的2020東京奧運多國代表隊的練習服、2022 NBA finals champions 金州勇士隊和2021 NBA finals champion s密爾瓦基公鹿隊熱身外套等球衣，都是由遠東新世紀提供的布料製成。
而11月下旬即將登場的2022世界盃足球賽，更有9個國家的代表隊將穿上遠東新世紀製作的球衣一較高下，其中，德國、日本、西班牙、阿根廷、墨西哥、比利時和威爾斯等7個國家已確定進入決賽。
為了讓球員無後顧之憂的全力拚搏，遠東新世紀在球衣下足功夫，首創將強力抗爆織造技術運用於球衣。衣料本身經過多方向複合應力測試強度以及嚴格的爆破試驗，加上球員上百次的實戰應用，再根據人體不同部位的延展性及所需強度，設計出各自獨立且最合適的布面結構，使球衣更能與運動員融為一體，成為球員們最強力的後盾。