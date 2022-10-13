獲頒北科大首位榮譽傑出校友　鄭文燦：持續支持北科大

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王錫福提到，近期與大桃園地區的產學合作，也靠鄭文燦幫忙，包括在桃園市觀音區草漯2.5公頃土地，設立智慧與綠能基地，並在虎頭山創新園區租用2個場域，讓5個北科大團隊進駐，使學校產學服務的對象擴及「亞洲・矽谷」與大桃園地區產業，協助企業數位轉型、產業永續，也讓北科大培育人才的範疇更深更廣。
鄭文燦說，北科大面積僅9公頃，但單位知識產量跟人才密度卻是最高的，對台灣的經濟貢獻也是最大的，北科大在大學社會責任選擇桃園，在虎頭山創新園區有研發團隊、草漯產學研發中心也跟北科大合作，這個緣分讓「桃園是北科大最好的支持者」。他提到，自己高中有考上台北工專，但當年選擇讀建中，此次獲頒榮譽傑出校友，彌補當年的緣分，最後盼北科大跟台灣一起發展。
另外，總統府資政顏志發、教育部技職司長楊玉惠、台唐工業董事長王世雄、北科大校友會全國總會總會長張水美、友達董事長彭双浪等，今天也出席，偕同鄭文燦、王錫福為「世雄感恩演藝廳」揭牌。
王錫福指出，「世雄感恩演藝廳」原為校內綜合科館第一演講廳，感謝校友王世雄事業有成後回饋社會，慨然贊助母校整建經費5,000萬元，翻新內裝及音響設備，現為具有406席的演藝廳。他也感謝EMBA各大校友會集資200萬元拋磚引玉，挹注購買史坦威鋼琴的經費，加上配合建築師採用羅馬半月劇場的空間設計規劃，透過聲學、光學、美學的形塑，打造成為世界級的音樂展演場域，讓北科大音樂性社團、合唱團等，有練唱、表演空間。
王世雄表示，當年就讀台北工專期間困苦，有師長跟學校的照顧，才能順利畢業，希望同樣認真讀書考上北科大的學弟妹不要面臨生活困頓，因此長期成立獎學金，也持續捐建母校硬體建設，希望對母校的教學研究和藝文環境都能有所助益；他感念其母親余秀鸞、夫人王郭聘、恩師陳大咸與師長、同仁的深遠恩情，因此將演藝廳命名為「世雄感恩演藝廳」。
在揭牌後，北科大舉辦「全球永續╳在地實踐」論壇，邀請鄭文燦、彭双浪、遠見雜誌社長楊瑪利，分別從城市永續治理、企業責任投資、社會實踐等面向，進行專題分享。