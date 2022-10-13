小孩震撼退團！天王星、坤達PO黑圖 他隱藏15字太催淚
「原子少年」天王星人氣成員小孩（何世華）捲入感情糾紛，為不拖累冠軍團天王星後續發展，昨（12日）下午無預警宣布自團體退出，其他6位成員高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐、唐立杰及金雲幾乎同一時間在IG發出全黑圖，原海王星成員周子翔的黑圖有隱藏字句，內容催淚。
天王星靈魂人物小孩宣告，17日一完成工作就會離開團隊，「個人多年努力化為泡影事小，但是團員演藝權益事大，期待更好天王星能出道，所以才懇求終止與兩家公司的合約，讓資源能完整給予天王星其他團員，世華將於司法訴訟期間靠自己力量來還自己清白，如同第一次踏上舞台時靠自己發熱的小孩，靜待司法還原真相」。
小孩爆發感情風波後，依約完成高流演唱會及太空港音樂節演出，粉絲都以為也盼望他官司告一段落就會回歸，豈料，昨突然宣布退團，讓粉絲群錯愕又傷心，除了天王星成員PO全黑圖疑似表達沉痛及無聲的抗議，導師之一的坤達、舞蹈老師玉琦、後期被淘汰的天王星成員陳子輇、林川祐、黃培峰及陳柏諦也跟進，就連地球（現為Ozone）的林佳辰、周祖安、李哲言、林煥鈞，火星（現為FEniX）的MAX、曹家齊、周子翔及木星羅奕傑、金星蔡朕、藍弟等少年亦發全黑圖。
其中點開子翔黑圖左上角的「翻譯年糕」，最下方出現一段話：「擁抱依然會留給下次站上舞台的你。」昱廷更截取一段17秒自創曲《我在每個宇宙都愛你》，歌詞寫道：「不管最後的我們能不能在一起，我在每個平行宇宙裡面都愛你，記住我答應你，這不變的定律，你是我存在的意義。」告訴戰友即便離開還是有天王星滿滿的愛。
而有翔也上傳創作曲《TWICE》，以歌詞「Loot at me,twice Talk to me nice,最近發生一堆怪事，我得無所畏懼，Roll the dice」表達當前心境。（編輯：楊穎軒）