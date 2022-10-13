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快訊／本土確診＋53356！死亡個案增29人　境外移入65例

▲指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-10-13 14:02:062022-10-13 14:03:54

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增53,421例COVID-19確定病例，分別為53,356例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之53,356例本土病例，為24,286例男性、29,058例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,303例)，臺中市(6,775例)，桃園市(5,729例)，高雄市(5,643例)，臺北市(5,547例)，臺南市(4,235例)，彰化縣(2,585例)，屏東縣(1,776例)，新竹縣(1,426例)，雲林縣(1,314例)，苗栗縣(1,196例)，新竹市(1,171例)，宜蘭縣(1,122例)，嘉義縣(935例)，基隆市(835例)，南投縣(745例)，花蓮縣(666例)，嘉義市(587例)，臺東縣(407例)，金門縣(182例)，澎湖縣(158例)，連江縣(19例)。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為21例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月4日至10月10日，死亡日期介於10月3日至10月10日。

指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為31例男性、34例女性，年齡介於10多歲至80多歲，分別自馬來西亞(3例)，新加坡、英國及韓國(各2例)，印度、葡萄牙、泰國及德國(各1例)移入，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年9月12日至10月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,583,732例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,530,260例排除)，其中7,050,750例確診，分別為35,627例境外移入、7,015,069例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,686例COVID-19死亡病例，其中11,670例本土，個案居住縣市分布為新北市2,410例、臺北市1,304例、臺中市1,190例、高雄市1,081例、桃園市897例、臺南市879例、彰化縣663例、屏東縣470例、雲林縣364例、南投縣361例、苗栗縣315例、嘉義縣286例、基隆市259例、宜蘭縣254例、花蓮縣204例、新竹縣及嘉義市各190例、臺東縣161例、新竹市133例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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