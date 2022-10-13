美國台灣形象展驚艷華府！台美產業合作交流再深化

首度在美國舉辦的「台灣形象展」於12日揭幕，展覽活動多元豐富，包括智慧移動、創新醫療論壇，及美國電動車訪問團與生技健康產業合作交流團等，盼深化台美產業合作交流。經濟部長王美花於開幕儀式時表示，台灣從智慧財產權到資訊安全，皆是美國經濟合作不可或缺且可信任的夥伴，未來台灣也將繼續支持美國打造全球最具競爭力和領先品牌。外貿協會董事長黃志芳也在致詞中提到，台灣的新挑戰是與美方共同建立更安全和有彈性的供應鏈，台灣形象展即是提供雙方更多可能性。
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此次展覽獲美國在台協會（AIT）、駐美國台北經濟文化代表處擔任策略合作夥伴，並由文化部、交通部觀光局、文化總會、海科館、工藝中心、國家太空中心、美國各州政府在台辦事處（ASOA）協辦。
貿協指出，近年台美二國關係密切友好，台灣美國形象展更以展覽、展團、論壇三箭齊發，打造今年臺美商務交流層級最高、層面最廣的旗艦平台。
經濟部長王美花出席開幕儀式時表示，透過台灣形象展，將台灣創新科技、醫療與經濟實力真實展出，讓美國各界感受台灣的優質產品、文化與美景，並稱台灣是美國可信任的夥伴，從智慧財產權到資訊安全，經濟合作不可或缺，未來台灣也將繼續支持美國打造全球最具競爭力和領先品牌。
外貿協會董事長黃志芳也在致詞中提到，美國是自由、民主和創新的全球領導者，而台灣也不遑多讓，成為一個充滿可能性的國家，台灣將一個資源匱乏的小島國變成了自由巨人和科技強國，「現今我們與美方的合作體現了建設更美好未來的所有關鍵要素，而未來我們的新挑戰是與美方共同建立更安全和有彈性的供應鏈」，台灣形象展即是提供雙方更多可能性。
身為地主的美國在台協會主席莫（James F. Moriarty）指出，美國將持續在雙邊共同的利益和價值觀上，擴大和台灣的合作，持續深化經濟關係。
駐美國台北經濟文化代表處大使蕭美琴表示，台美皆視和平及民主為第一要務，台灣形象展是強化文化、觀光、商務、投資等領域的互動，也是深化台美雙方在產業、商業及人民合作的最佳平台。
此次形象展將呈現台灣在電動車、5G、智慧城市、醫療保健、元宇宙與運動樂活等關鍵產業的優異實力與技術內容，也結合數位科技展示台灣廟會、人文及藝術等文化特色，並邀請美國買主品嚐廣受全球年輕人歡迎的手搖茶飲料。