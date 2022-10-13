美國台灣形象展驚艷華府！台美產業合作交流再深化

首度在美國舉辦的「台灣形象展」於12日揭幕，展覽活動多元豐富，包括智慧移動、創新醫療論壇，及美國電動車訪問團與生技健康產業合作交流團等，盼深化台美產業合作交流。經濟部長王美花於開幕儀式時表示，台灣從智慧財產權到資訊安全，皆是美國經濟合作不可或缺且可信任的夥伴，未來台灣也將繼續支持美國打造全球最具競爭力和領先品牌。外貿協會董事長黃志芳也在致詞中提到，台灣的新挑戰是與美方共同建立更安全和有彈性的供應鏈，台灣形象展即是提供雙方更多可能性。





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▲貿協指出，首屆辦理的台灣形象展展現台灣多元文化及關鍵產業，現場座無虛席，可望再創台美雙邊交流的新頁。（圖／貿協提供）

▲經濟部長王美花致詞時強調，台灣將用高科技實力凸顯其在全球供應鏈中不可或缺的關鍵角色。（圖／貿協提供）

▲外貿協會董事長黃志芳表示，美國台灣形象展正是見證兩國人民的友誼，體現夥伴關係的新高度的最佳時刻。（圖／貿協提供）

此次形象展將呈現台灣在電動車、5G、智慧城市、醫療保健、元宇宙與運動樂活等關鍵產業的優異實力與技術內容，也結合數位科技展示台灣廟會、人文及藝術等文化特色，並邀請美國買主品嚐廣受全球年輕人歡迎的手搖茶飲料。





▲前副總統陳建仁參訪台灣精品館，體驗Xplova NOZA V 智慧訓練台。（圖／貿協提供）