邊境解封全嗨了！行李箱買氣大爆發 證件照業績狂飆5倍
台灣自2020年3月啟動「禁團令」至今長達2年多，在睽違9百多個日子後，今（13）日終於迎來邊境解封，正式開放國門，民眾將能自由入境免隔離。沈寂許久的旅遊商機隨之大爆發，momo購物網近兩周行李箱銷售年增狂飆280%，Pinkoi更發現韓式證件照、精緻證件照的銷售顯著增加，較去年同期激增5倍之多，顯見許多民眾都加緊腳步重辦護照準備「飛出去」。
momo購物網觀察銷售發現，行李箱近兩周銷售年增狂飆280%，出國必備的28吋至30吋大箱需求劇增，而輕量化的「登機箱」同樣熱賣，佔整體行李箱銷售佔比達5成，而旅用頸枕、行李束帶等配件年增也突破350%。
台灣邊境於今（13）日正式解封，迫不及待的民眾早已買機票搶出國，設計購物網站Pinkoi指出，站上近兩周旅行商品如行李箱、行動電源、行李吊牌等，搜尋量較去年同期平均成長4倍，其中具防盜防爆拉鍊、可擴充容量設計的行李箱，以及主打快充、如口袋大小的行動電源最受關注。有趣的是，近兩周站上主打含妝髮服務、可到府拍攝的韓式證件照、精緻證件照，這類體驗銷售也顯著增加，較去年同期激增5倍之多，推估是民眾久未出國，護照相繼過期，在重辦護照之餘也安排證件照拍攝，準備啟動久違的國外旅行。
PChome 24h購物同樣觀察到旅遊旺季到來，站上行李箱銷售較去年同期成長3成，賣最好的規格是16吋至23吋，佔整體行李箱近半銷量，推估近期國旅需求仍旺，而27吋至32吋長途旅行使用的大行李箱，也在邊境開放消息釋出後，買氣持續增長，至於旅行小物目前熱賣前3名依序是紓壓頸枕、免洗衣褲／毛巾、衣物分裝收納袋。