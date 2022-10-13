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孫生女友怒了！爆勾搭人夫夜店激吻　反擊元配：拿出證據

▲孫生女友Wendy林宛璇 ，否認與人夫夜店曖昧。（圖／翻攝自Wendy林宛璇FB）
▲孫生女友Wendy林宛璇 ，否認與人夫夜店曖昧。（圖／翻攝自Wendy林宛璇FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-13 11:26:392022-10-13 11:28:42

職籃雲豹籃球隊的女神Wendy（林宛璇），與網紅「反骨男孩」成員孫生交往1年多，日前傳出她介入他人婚姻，與人夫在夜店又抱又親，元配直接致電給「反骨」負責人酷炫，對話紀錄卻被拍攝在整人影片中，成了給孫生的生日驚喜，讓當事人暴怒，在Dcard論壇數次發文圍剿，時隔8天之後，酷炫今（13）日終於道歉、並移除該片段，也狠嗆正宮若有Wendy出軌證據就拿出來！

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▲電豹女今天團隊全場攻進9分，全由Wendy一人進帳！（圖／品牌提供）
▲電豹女今天團隊全場攻進9分，全由Wendy一人進帳！（圖／品牌提供） 
▲知名YouTuber「反骨男孩」成員孫生和職籃T1桃園雲豹啦啦隊成員女友Wendy（林宛璇）交往感情穩定。（圖/Wendy IG）
▲知名YouTuber「反骨男孩」成員孫生和職籃T1桃園雲豹啦啦隊成員女友Wendy（林宛璇）交往1年多。（圖/Wendy IG）
▲Wendy參加S2O Taiwan潑水音樂祭。（圖／林宛璇Wendy IG）
▲Wendy參加S2O Taiwan潑水音樂祭。（圖／林宛璇Wendy IG）
▲林宛璇（Wendy）是啦啦隊人氣舞者。（圖／翻攝孫生IG）
▲林宛璇（Wendy）是啦啦隊人氣舞者。（圖／翻攝孫生IG）
▲Wendy林宛璇在IG發文：「沒有什麼是完美的，看開了就完美了」。（圖／翻攝自Wendy林宛璇FB）
▲Wendy林宛璇在IG發文：「沒有什麼是完美的，看開了就完美了」。（圖／翻攝自Wendy林宛璇FB）
當事人曾秀出酒店公關對話截圖，證明老公花錢將喜歡Wendy的文字投射在夜店螢光幕上，卻沒有兩人同框照片佐證，對此，Wendy也不忍了，以直球對決要求對方拿出證據，「我可以直接出來跟我講，不用用匿名講些不實事，我絕對不會在夜店親人、抱人，在夜店都會被認出來了，怎麼可能在夜店跟別人親起來？

▲Wendy林宛璇轉發酷炫限時動態，強調不可能在夜店跟別人親吻。（圖／翻攝自林宛璇IG）
▲Wendy林宛璇轉發酷炫限時動態，強調不可能在夜店跟別人親吻。（圖／翻攝自林宛璇IG）
▲酷炫曝光跟當事人對話，希望對方拿出Wendy出軌的證據。（圖／翻攝自林宛璇IG）
▲酷炫曝光跟當事人對話，希望對方拿出Wendy出軌的證據。（圖／翻攝自林宛璇IG）
酷炫以IG限時動態表態，未經同意使用語音素材一事，他感到很抱歉，願意移除該片段，但對於Wendy介入他人婚姻這種指控，希望元配拿出實際證據，「不然也請把文章給下架，很公平。」他強調手中也有通話內容，但希望就此打住，「沒必要為了一時吃醋，搞得像小學生吵架。」他態度強硬地說，如果元配喜歡公審，應該公審自己的老公，不應該一直來套話，念在跟男主角有交情不願再多說，「最後一個良心建議，如果要找徵信社，我這邊也有認識的呦。」

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