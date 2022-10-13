真的確定了！蔡依林一口氣唱6場 「時間、地點」曝光
蔡依林去年4月在台北小巨蛋結束「Ugly Beauty」巡迴演唱會，許多歌迷不斷敲碗加場，在今年初，就傳出蔡依林很有可能會在年底開唱，陪歌迷跨年的消息。終於在今（13）日稍早，主辦單位正式宣布蔡依林將於今年的12月31日、明年的1月1日、1月2日、1月6日、1月7日、1月8日回歸台北小巨蛋舉辦「TOYOTA蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場」。
八度攻蛋的蔡依林這次將從12月31日開始一連兩周開唱6場，連同先前巡迴加起來總共23場的驚人成績，不僅創下自己在台灣的單場巡迴最多場次紀錄，也為出道23年的演藝成績寫下全新里程碑，她也特別宣告這趟歷經3年的魔幻巡演，將在明年1月8日最終場畫下完美句點，完成這次6場的謝幕之作後，將專心準備新專輯及下一輪的全新巡演。
蔡依林年初就傳出年底將重啟巡演，不過她3月出席公益活動受訪時表示，自己排斥再唱，且這套巡演大部分的人都看過了，「差不多可以了。」先前對於重啟巡演一事，經紀人也低調回應，蔡依林會先把重心放在新專輯上，暫時沒有演唱會計畫，如今終於宣布好消息，讓粉絲開心不已。