解封泰國首發團起飛！結婚蜜月等1年　新婚夫妻閃翻全場

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至於為何選擇跟團而非自由行，剛新婚的兩人提到：「由於國門剛解封，我們還是有點怕怕的，所以先選近的國家出遊，且跟團的話有導遊領隊陪同照顧，旅程上一定會比較安心」；而為了讓自己出遊多一份保障，兩人行李箱內也帶上各式常備藥、快篩、清冠藥物、耳溫槍等，希望能快樂出國，安心返家。
雄獅旅行社領隊廖小姐指出，國門解封後公司通知她要帶首發團時，自己既興奮又緊張，因為自從2020年3月後，降近2年半的時間沒帶團出國，疫情期間都只能轉向國內旅遊發展。提到出國團員若不慎染疫該如何處理，廖小姐強調，若旅客在外地確診，一定會先做快篩，並依循CDC指令，在採檢日期7日內暫緩搭機，並配合當地國家政策做防疫應對，旅行社也會派專人全程陪同。
黃信川則提到，10/13國門解封的議題在前幾週就已經掀起熱烈討論，雄獅這次的首發團也在釋出後一天內就完售，目前報名出國旅客已突破6000人，市場反應令業者出乎預料，特別的是，除了散客外，近期也越來越多企業行號連絡旅遊業者，希望辦理國外員工旅遊，且由於長達3年未出國的資源累積，目的地大多都定在歐美等地區。入境旅客部分，包括日韓等在近期都有首發團要來到台灣，預期在明年第二季，航空班增加，市場會更成熟，慢慢回到過去榮景；此外，由於明年春節連假長達10天，黃信川指出，雄獅國外旅遊的機位也完售大約8成，屆時將會是新的一波出境潮，可見國民對踏出國門相已經是「箭在弦上」的狀態。