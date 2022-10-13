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解封泰國首發團起飛！結婚蜜月等1年　新婚夫妻閃翻全場

▲台灣國門終於開放，桃園國際機場今（13日）早湧入大批旅客，其中包含剛新婚準備迎接蜜月之旅的新人。（圖／記者張志浩攝）
▲台灣國門終於開放，桃園國際機場今（13日）早湧入大批旅客，其中包含剛新婚準備迎接蜜月之旅的新人。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-13 12:10:27

台灣國門終於開放了！今（13）日一早由雄獅旅行社帶領前往泰國的首波旅行團遊客在桃園國際機場集合，成為首批踏出國門的台灣團客。此次旅行團多數旅客都已經將近3年沒有出國，團員不僅有結婚多年的老夫老妻，也有剛新婚準備迎接蜜月之旅的新人，歡愉的氣氛讓桃園機場跳脫了在疫情期間的沉悶。雄獅旅行社總經理黃信川也指出，國門解封後，目前向雄獅報名出國的旅客已經突破6000人，市場反應超出旅遊業者預期，期望除了出境外，入境旅客也能增加，帶動台灣整體經濟發展。

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本次前往泰國的旅行團中，一對上週六（10/8）剛結婚的新婚夫妻成為全場焦點，他們向記者表示：「當然很興奮，之前因為疫情延後一年結婚，這次當然是要去度蜜月，最期待的就是去海邊玩」，會選擇在解封第一天就衝出國門，除了度蜜月的外，入境「0+7」不用隔離、不須入住防疫旅館等誘因，不僅讓同是上班族的兩人在工作上更加有彈性，也能省下幾萬元的費用。

至於為何選擇跟團而非自由行，剛新婚的兩人提到：「由於國門剛解封，我們還是有點怕怕的，所以先選近的國家出遊，且跟團的話有導遊領隊陪同照顧，旅程上一定會比較安心」；而為了讓自己出遊多一份保障，兩人行李箱內也帶上各式常備藥、快篩、清冠藥物、耳溫槍等，希望能快樂出國，安心返家。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲今（13）日一早由雄獅旅行社帶領前往泰國的首波旅行團遊客就在桃園國際機場集結，共同成為首批踏出國門的台灣人。（圖／記者張志浩攝）
雄獅旅行社領隊廖小姐指出，國門解封後公司通知她要帶首發團時，自己既興奮又緊張，因為自從2020年3月後，降近2年半的時間沒帶團出國，疫情期間都只能轉向國內旅遊發展。提到出國團員若不慎染疫該如何處理，廖小姐強調，若旅客在外地確診，一定會先做快篩，並依循CDC指令，在採檢日期7日內暫緩搭機，並配合當地國家政策做防疫應對，旅行社也會派專人全程陪同。

黃信川則提到，10/13國門解封的議題在前幾週就已經掀起熱烈討論，雄獅這次的首發團也在釋出後一天內就完售，目前報名出國旅客已突破6000人，市場反應令業者出乎預料，特別的是，除了散客外，近期也越來越多企業行號連絡旅遊業者，希望辦理國外員工旅遊，且由於長達3年未出國的資源累積，目的地大多都定在歐美等地區。入境旅客部分，包括日韓等在近期都有首發團要來到台灣，預期在明年第二季，航空班增加，市場會更成熟，慢慢回到過去榮景；此外，由於明年春節連假長達10天，黃信川指出，雄獅國外旅遊的機位也完售大約8成，屆時將會是新的一波出境潮，可見國民對踏出國門相已經是「箭在弦上」的狀態。

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