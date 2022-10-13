跑不掉了！週末共伴效應注定發生 「這2區」恐暴雨釀災
這個週末天氣將有劇烈變化！目前從南海到關島附近的大低壓帶中，有3個明顯的擾動正在醞釀中，其中位於南海的低氣壓今日已經增強為熱帶性低氣壓，預計今明兩天就有機會發展成為第19號颱風「桑卡」（Sonca，越南命名，原意為鳥的名稱），不過這個熱低壓或颱風未來將朝中南半島前進，對台灣陸地沒有影響。最需要關注的是目前位於關島西方海面上的低壓系統，由於路徑研判很可能會在週末通過巴士海峽，無論是否會發展成為颱風，幾乎「註定」會與東北季風產生「共伴效應」，預計從週六晚間開始到下週一整天，北台灣及宜蘭、花蓮、台東等地區要嚴防豪雨威脅。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮示警，這波共伴效應降雨強度與上週末宜蘭山區的超大豪雨強度「有過之而無不及」，而且強降雨範圍明顯更大，極有可能導致災情，「無論颱風是否被命名、颱風警報有沒有發布，民眾都要嚴防豪雨威脅！」
吳德榮指出，進入秋季之後大氣環境相當複雜，對於這個熱帶系統發展變數很多。從強度來看，由於這個熱帶系統是目前在大低壓帶中結構最不好的，加上太多擾動競爭中，不會太快就發展成颱風，很可能到明後天比較靠近台灣時才被命名，整體而言就算發展成輕度颱風，再往西通過巴士海峽過程中，也會受到北風冷空氣影響而慢慢減弱，只是對於發布颱風警報的程序上會有影響。
即便颱風本身強度有限，但吳德榮強調，這個颱風最大的威脅在於跟東北季風產生的「共伴效應」，「且幾乎是註定會發生！」從環境上來看，熱帶系統此時進入巴士海峽，正好與東北季風產生交互作用，雨勢肯定非常驚人，累積雨量很可能上看600~700毫米，甚至不排除比上週末東北部劇烈降雨更大，極有可能導致災情出現。更可麻煩的是，隨著熱帶系統進入巴士海峽後，副熱帶高壓逐漸東退，導致這個熱帶系統進入一個「鞍型場」內動彈不得，影響的時間恐怕還會拉長一些，後續變數相當多，需要密切觀察留意。
氣象專家賈新興也認為，這個週末由共伴效應帶來的劇烈降雨影響幾乎難以避免，整個東半部地區宜蘭、花蓮、台東都要嚴加戒備，尤其先前降雨已經相當飽和，加上近期大小地震頻傳，山區的土石相對鬆軟，一旦強降雨持續時間過久，很可能產生土石流等危害，民眾千萬要注意。
至於目前在關島東方還有另一個熱帶系統發展，吳德榮指出，這個熱帶系統結構相對來說比較好，後續發展成颱風機率很高，不過最可能會逐漸北轉遠離，影響台灣機率很低。