台灣藝陣、神將現身華府！文總赴美策展「台灣陣」

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文總在外貿協會邀請下，為首度進軍美國的台灣形象展策展「台灣陣」，以「藝陣」展現出台灣在多元族群、語言、文化作伙「鬥陣」，是此次美國台灣形象展中的魅力亮點，繽紛多樣的「台灣陣」與傳統藝陣展演，更吸引許多觀展人士探訪拍照。「台灣陣」於美東時間10月12日至14日在「2022美國台灣形象展」內展出。
文總秘書長李厚慶指出，「台灣陣」展場藉由台灣獨特的「廟口」意象，展示兩尊高度近3米的門神「風童火將」、《霹靂布袋戲》第一男主角素還真戲偶、廣見於全台廟會陣頭的「官將首」臉譜面具、白沙屯拱天宮的頭旗、來自彰化西鄉製鼓世家「線西製鼓」老師傅的手工鼓、唐美雲歌仔戲團的武場樂器，以及專為「台灣陣」打造的手繪燈籠等展品。
李厚慶表示，除了靜態展品，還有動態演出，與來自台北萬華的雷昇傳藝劇團合作，將傳統鼓藝、龍獅運動、戲曲雜技出陣華府，帶來台味十足的文化繞境與藝陣表演。另外，聞名國際的雲門舞集、台灣知名舞蹈工作室HRC、原住民的「八歌浪」等文化特色，將透過影像展示，讓美國民眾猶如親歷台灣民俗即景。
文總表示，此次為了將兩尊大神將「風童火將」從台灣運到華府，在經歷13小時長途飛機，以及跨越紐約州、紐澤西州、賓州、德拉威爾州、馬里蘭州、維珍尼亞州、華盛頓哥倫比亞特區等美國東部7州的公路遠征之旅後終於抵達，路途迢遠卻也為「台灣陣」增添文化繞境的儀式感。而日前於美國國定假日「哥倫布日」當天，兩尊「風童火將」更走訪林肯紀念館與華盛頓紀念碑，現身當地便風靡全場，讓美國民眾紛紛驚呼帥氣。