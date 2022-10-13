「南洋特調」展覽登場　萬華剝皮寮呈現

隨著台灣和東南亞的交流日益廣泛，飲食生活也開始密切往來。台北市勞動力重建運用處在9月30日至10月14日在萬華剝皮寮歷史街區舉辦「南洋特調！流動的台灣飲食現場」特展活動，展出印尼移工朋友在台灣的生活和工作寫下的飲食故事。最生活化的觀察，最道地的美食分享，在長照餐桌融入南洋風與台灣味。
東南亞的飲食習慣相當多元，不過也有異曲同工之妙。在越南端午節也會吃粽子；不只台灣南部，印尼、越南、菲律賓也有水果盤蘸醬、蘸粉的飲食習慣；珍珠奶茶紅遍東南亞、菲律賓的街頭速食也不遑多讓，正在席捲全球。這麼多有趣的東南亞飲食特色，加上移工朋友們的分享，期許透過展覽拉近台灣與印尼、越南、菲律賓等國的距離。
本次展覽所規劃的豐富內容，甫一開展就接獲不少團體導覽預約，其中不乏學校團體，由高中公民科教師為結合108課綱核心素養中「社會參與」面向與其中「多元文化與國際理解」項目，帶領學生至展覽現場進行校外公民課，藉由30分鐘的展場深度導覽，學習尊重與欣賞多元文化，發展多元文化價值觀。
重建處除鼓勵各單位團體預約導覽外，每日也於10:30、14:30安排定時導覽，歡迎民眾前往參與，參與導覽即可獲得精美小禮物一份。現場另有打卡分享拿好禮及抽獎活動，參與「社群網路打卡分享」即可現場領取小禮物一份（每日限量，送完為止）；而於現場「填寫滿意度調查」即有機會抽中「南洋超有味！東南亞零食箱」一箱。