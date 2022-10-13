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萬三失守！台股午盤跌185點　國門開放觀光、航空卻跌停

▲台北股市13日午盤約跌185點左右，來到12895點附近，跌幅1.4%，部分觀光與航空股慘跌停。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市13日午盤約跌185點左右，來到12895點附近，跌幅1.4%，部分觀光與航空股慘跌停。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-10-13 12:06:482022-10-13 12:07:36

美股四大指數昨（12）日皆收跌，台北股市今（13）日早盤開高走平，但上午10點過後，就有明顯賣壓、一路殺盤，午盤12點約跌185點左右，來到12895點附近，跌幅1.4%。權值股台積電下午法說會將登場，上午股價相對強勢，維持在400元以上。至於今日盤面焦點還有面板與車電族群，另外入境「0+7」登場，但觀光股不給面子，午盤多檔跌停，航空雙雄華航與長榮航也慘綠跌停板。

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美股道瓊指數下跌28.34點，或0.1%，收29210.85點；那斯達克指數下跌9.09 點，或0.09%，收10417.1點；標普500指數下跌11.81點，或0.33%，收3577.03點；費城半導體指數下跌19.9點，或0.90%，收2198.6點。鄰近的亞股也大多走跌，日韓股市跌0.6到1%之間，港股則跌1%左右，陸股黑翻紅。

台北股市今日開盤漲27.16點，加權股價指數以13108.40點開出，早盤在平盤附近遊走，不過之後下殺，午盤約跌185點左右，來到12895點左右，跌幅1.4%。權值股台積電午盤維持在400元以上，漲0.7%。聯電紅翻黑來到盤下。聯發科與鴻海一跌一漲兩樣情。

今日盤面焦點有面板與車電族群，其中面板友達與群創漲1.2%以上，分別來到16.75元與11.6元。車用電子晶技、天方能源、宜特、信邦、裕隆漲1%以上。而今日台灣實施入境「0+7」政策，免居家檢疫，原本早上部分觀光股還有火種，但現在一片綠油油，尤其五福、富野、山富、六角、易飛網、鳳凰與航空雙雄長榮航與華航午盤都苦吞跌停。


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