吳慷仁鬥走許瑋甯　未婚受《她》歧視：漂亮女人惹麻煩

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影集《她和她的她》除了懸疑、刑偵劇情，還涵蓋「男性職場性騷擾」、「數位性暴力」等等眾多題材，李霈瑜（大霈）飾演初入職場的新鮮人，揭穿男同事林哲熹遭性騷擾不敢發聲、以及公司陪酒文化，林哲熹開玩笑表示：「收到劇本時角色描述是職場上被騷擾的小鮮肉，當時看到就覺得很有興趣，我那時剛年滿30歲還能夠演小鮮肉，就馬上答應了，加上男生被性騷擾這塊是很少遇見的題材，非常願意嘗試。」
温貞菱與薛仕凌共同詮釋一段失控的數位性暴力事件，温貞菱也表達內心因此劇而有所感悟，並鼓勵所有女性：「在最脆弱的時候，也要相信絕對有人可以接住妳。」對於影集所嘗試的拍攝題材和手法，導演卓立也表示：「這部影集只要能帶給任何一個同樣深陷痛苦深淵的觀眾一絲絲力量與安慰，我就很開心了，希望台灣觀眾能看到，台劇在故事題材與敘事手法的突破及努力，也期待全球各地觀眾，有機會能透過Netflix看到台灣用這樣的故事呈現女性議題，我很珍惜這份創作自由也告訴自己要心存敬畏。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110