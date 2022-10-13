審計部揭高端五缺失 蔣萬安：陳時中有臉講公開透明？
台北市長參選人蔣萬安今（13）日上午出席台北市議員侯漢廷新書發表會，對於審計部報告直指高端疫苗5大缺失，認為衛福部未確實推估國人需求，導致疫苗過期銷毀；高端多次延遲交貨，衛福部卻不罰，審計部直指五大缺失後，衛福部才開罰1800多萬；另疫苗採購保密30年，不公開透明也引人質疑？對此，蔣萬安受訪直言「陳時中還有臉講公開透明四個字嗎？」審計部的報告，證實陳時中謊話連篇，先前一直狡辯疫苗採購文件是「保存」30年，但現在證實他就是保密封存30年，要到民國140年！蔣痛批，陳時中的「公開透明」和他的「抗中保台」一樣，都是騙人的口號！
蔣萬安進一步說，前日總質詢時，自己直指行政院護航高端，他們不承認；如今審計部報告指出，高端多次延遲交貨逾30天，衛福部卻不罰違約金，「這不是護航，什麼才是護航？」另外，聯亞在未能取得專案製造許可，衛福部卻先付了7.5億元給聯亞，衛福部後續也沒有去採取追償行動，「人民在疫情最嚴重的時候，給予衛福部最大的授權，但不是讓你去胡作非為！」
面對媒體問及，高端被警告月底前不補報告就要被廢止EUA，但高端已經賺很長時間了，廢止不廢止似乎沒差？且出了這麼多爭議，檢調好像都不查？如果到時補不齊件，打過高端的國民怎麼辦？蔣萬安強調，高端的EUA已經是一場鬧劇，早在政府發給高端EUA時，就有很多人質疑為什麼未依照國際標準程序審查，就給予EUA？現在已經造成社會對國產疫苗的不信任，這就是民進黨當時護航高端的結果；民進黨揠苗助長，也已經傷害了本土生技產業。