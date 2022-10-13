週末豪雨狂炸36小時預測出爐！放不放颱風假？專家這樣說
目前在關島西方海面上的低壓系統，研判未來幾天將持續朝巴士海峽一帶逼近，雖然目前大氣海洋環境不利於快速發展成颱風，但這個低壓系統不排除在週六（10/15）逼近台灣陸地時被命名為颱風，或是以熱帶性低氣壓強度通過巴士海峽，屆時中央氣象局很可能直接發布海上颱風警報或是熱帶性低氣壓特報因應。但無論如何，從目前預報資料顯示，這個低壓系統幾乎註定會在週末與東北季風產生「共伴效應」，從週六晚間開始北部、宜蘭及花蓮雨勢就會轉趨明顯。中央氣象局指出，這波影響最劇烈的時間將落在下週日到週一（10/16~10/17）這段期間，下週一東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島恐有局部大雨或豪雨。氣象專家賈新興指出，這波共伴效應帶柴的劇烈降雨幾乎是「篤定會發生」，下週日下半天到下週一這整天，劇烈豪雨恐連炸北部、東半部地區36小時，尤其宜花東地區近期大小地震頻傳，山區要特別嚴防豪雨釀災。
氣象局指出，今明兩天（10/13~10/14）東北季風稍微減弱，不過迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有短暫雨，由基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生機率。比較明顯的變化將從週六（10/15）入夜後開始一直延續到下週一，不僅連中南部地區也會轉為有短暫陣雨的天氣，迎風面雨勢更為顯著。
從氣象局公布的雨區預報圖顯示，週末主要降雨會落在宜蘭、花蓮及桃園以北山區為主，到了下週一幾乎全台都有雨，宜蘭、花蓮、新北與桃園山區更是「紫到發白」，顯示雨勢規模相當顯著。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，這波共伴效應帶來的雨勢可能比上週末的「異常降雨」更顯著，豪雨範圍也會更廣，甚至北部平地總雨量也可能上看600~700毫米，民眾千萬不可輕忽。至於是否會達到放假標準？吳德榮認為，就算是沒有發布颱風警報，部分山區強降雨達到致災可能性時，確實有機會放假。另一方面，由於熱帶系統外圍環流會配合東北季風，風力也不容小覷，「或許不會像颱風侵襲時、環流帶來的持續性強風影響，但局部地區不排除也有顯著的強陣風出現，這也是地方政府再考量放假的重要因素。」
賈新興提醒，這個即將影響的熱帶系統雖然發展比較緩慢，有可能鄰近台灣「家門口」時、強度才會達到輕度颱風的等級，甚至不會被命名，屆時氣象局可能會立即發布海上警報或熱帶性低氣壓特報因應，民眾應該隨時留意氣象局最新預測資訊，趁著這幾天則早做好防颱準備。