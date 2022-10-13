MLB／達比修單場挨三轟　教士仍壓道奇扳平「宇宙大戰」

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兩隊在首局分別靠著主砲Manny Machado、Freddie Freeman的陽春砲各得一分，但是道奇隊第2、3局再由Max Muncy以及Trea Turner個別開轟，前3局就轟了教士隊先發投手達比修有三發全壘打，對達比修來說，「不幸中的大幸」都是陽春砲。
教士隊在第3局同樣靠著一輪猛攻打進兩分，兩隊在前5局戰成3比3平手，關鍵出現在6局上半教士隊一人出局、一壘有人時，Wil Myers的滾地球造成Turner守備失誤，讓教士攻佔得點圈，下一棒的Jurickson Profar補上適時一擊，敲安助教士攻下超前分。
1分領先的教士再靠著內野手Jake Cronenworth第8局敲出本季季後賽首轟，這支陽春砲使得教士將比分拉開成2分領先，並且在第8局就押上守護神Josh Hader，投了1.1局僅被敲一安，穩穩把勝利守住。
達比修有今天為教士隊先發主投5局送出7K，被打7支安打，並挨了三發陽春砲失3分，但隊友在第6局打回超前分，讓他拿下今晚的勝投，也是本季季後賽第2勝，而Kershaw同樣主投5局被敲6安失3分，但他無關勝敗，本場比賽敗投是由被打下超前分的道奇隊後援投手Brusdar Graterol吞下。