馬斯克下海推銷！賣「燒焦頭髮」香水 數小時賣出1萬瓶
世界首富馬斯克（Elon Musk）除了跨足電動車以及宇航領域之外，他也時常有一些新奇古怪的點子，甚至還在自己創辦鑽洞公司（The Boring Company），推出讓人耳目一新的產品。近來這間公司又有新商品，是一款名為「燒焦頭髮」（BurntHai）的香水，據稱短短數小時內就已賣掉1萬瓶，賺進約100萬美元（約台幣3180萬元）。
綜合外媒報導，再推出這款香水時，馬斯克化身成最佳銷售員，不但將自己的推特介紹改為「香水推銷員」，並且透過推文介紹這款「全世界最好的香水」，為自己公司生產的香水做宣傳。馬斯克還表示，自己有著Musk（麝香）這樣的名字，進軍香水行業是必然的。
根據了解，這款香水每瓶售價為100美元，馬斯克還表示「你們可以用狗狗幣（Dogecoin）來付款」狗狗幣是馬斯克極立推廣的加密貨幣，先前還曾聲稱，消費者可以用狗狗幣來買特拉斯（Telsa）商品。
馬斯克隨後又在推特上，發出推文表示「燒焦頭髮香水已售出1萬瓶」、「已等不及看到明日媒體報導稱，價值約100萬美元的燒焦頭髮香水已經售出。」不過還得到明年(2023年)第一季才會收得到貨。
推出這款「燒焦頭髮」香水的是馬斯克在2016年成立的「鑽洞公司」（Boring Company），主要業務是開挖地下隧道，並且經營隧道建設，目前已經在洛杉磯完成一條，用特斯拉電動車當成大眾運輸。不過boring在英文有「鑽洞」以及「無聊」的意思，因此這家企業也被稱為「無聊公司」。